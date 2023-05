Liam Neeson: Ταξιδεύει στο Νεπάλ για το σίκουελ «Ice Road 2: Road To The Sky»

Η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στη φετινή αγορά των Καννών πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, με την Amazon να αγοράζει τα διεθνή δικαιώματα -εκτός της Γερμανίας- της ταινίας δράσης «Ice Road 2: Road To The Sky». Σύμφωνα με το «Deadline» η συμφωνία υπολογίζεται γύρω στα $17εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Ice Road» έκανε πρεμιέρα στο Νetflix το 2021 με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Λίαμ Νίσον σε μια «παράτολμη αποστολή διάσωσης μαζί με τον αδελφό του σε ένα ορυχείο διαμαντιών». Στο πλευρό του πρωταγωνιστούσαν οι Λόρενς Φίσμπερν και Μπέντζαμιν Γουόκερ.

