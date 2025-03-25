Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του Τζουντ Λο (Jude Law) ως Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», του Ολιβιέ Ασάγιας.

Η ταινία γυρίζεται στη Ρίγα της Λετονίας και διαδραματίζεται στη Ρωσία του 1990.

Στις φωτογραφίες από τα γυρίσματα φαίνεται ο χολιγουντιανός σταρ ως νεότερος τότε Πούτιν, σε κάποια Σύνοδο Κορυφής.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



📷: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

Μαζί με τον δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιό, στο "The Wizard of Kremlin" θα πρωταγωνιστούν επίσης οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ. \

Σύμφωνα με όσα έχεουν γίνει γνωστά, η κινηματογραφική παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που έγραψε ο Τζουλιάνο ντα Έμπολι και εκδόθηκε το 2022 στη Γαλλία, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το σενάριο διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και ακολουθεί έναν νεαρό σκηνοθέτη (Ντέινο), ο οποίος γίνεται «απροσδόκητα σύμβουλος του Πούτιν καθώς ο ίδιος ανεβαίνει στην εξουσία της μετασοβιετικής Ρωσίας».

Ο τηλεοπτικός παραγωγός και σκηνοθέτης Vadim Baranov, ενώ «εργάζεται στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, μπλέκει την αλήθεια με το ψέμα, τις ειδήσεις με την προπαγάνδα, σκηνοθετώντας ολόκληρη την κοινωνία σαν ένα μεγάλο ριάλιτι σόου».

Πηγή: skai.gr

