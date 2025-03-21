Sydney Sweeney: Πρωταγωνίστρια και παραγωγός σε θρίλερ από ιστορία του Reddit

Η Σίντνεϊ Σουίνι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της Warner Bros, «I Pretended to Be a Missing Girl». Το κινηματογραφικό πρότζεκτ βασίζεται σε ένα διήγημα που έγραψε ο καθηγητής αγγλικών από τη Μασαχουσέτη, Τζόι Κότ, και δημοσιεύτηκε στο Reddit το 2021.

Το διήγημα ακολουθεί «μια άστεγη η οποία αποφασίζει να υποδυθεί ένα 18χρονο κορίτσι που εξαφανίστηκε πριν από μια δεκαετία, ώστε να μπορέσει να ληστέψει την οικογένειά της. Ωστόσο, το σχέδιό της να μείνει μόνο μια νύχτα πάει στραβά καθώς συνειδητοποιεί ότι αυτή, δεν είναι μια συνηθισμένη εξαφάνιση».

Τη διασκευή θα αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των «Forrest Gump» και «Dune», Eric Roth. Η Σουίνι, γνωστή από τις επιτυχημένες σειρές «The White Lotus» και «Euphoria», συνήθως αναλαμβάνει ρόλο και ως παραγωγός στα πρότζεκτ στα οποία συμμετέχει.

Έτσι θα μοιραστεί μέρος της παραγωγής μέσω της Fifty-Fifty Films μαζί με τους Ρόι Λι της Vertigo και Στίβεν Σνάιντερ, Τρέβορ Ένγκελσον και Άαρον Φόλμπ της Underground. Ο συγγραφέας θα έχει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Η σταρ τον περασμένο χρόνο είχε δηλώσει στο Vanity Fair, ότι ο ρόλος της ως παραγωγός της επιτρέπει να έχει «λόγο σε αποφάσεις που βοηθούν το έργο».

«Λατρεύω να βοηθάω στην ανταλλαγή ιδεών και στην επίλυση προβλημάτων, γιατί είναι ένα παζλ - προσπαθείς συνεχώς να συνδυάσεις όλα αυτά τα κινούμενα κομμάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα επερχόμενα έργα της πρωταγωνίστριας είναι η ταινία «The Housemaid», του Πολ Φίγκ μαζί με τους Αμάντα Σέιφριντ και Μπράντον Σκλέναρ. Το φιλμ είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Φρίντα Μακφάντεν και θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Επίσης, θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Cassie Howard στην τρίτη σεζόν του «Euphoria» ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο «Echo Valley» της Apple στο πλευρό της Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore).

Πηγή: skai.gr

