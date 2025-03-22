Φαίνεται πως η επιτυχημένη κωμική σειρά ταινιών «Meet the Parents» ετοιμάζεται να επιστρέψει με μια τέταρτη ταινία, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο Deadline.

Μετά τις αναφορές τον Δεκέμβριο για την ανάπτυξη ενός νέου κεφαλαίου από την Universal και με το αρχικό καστ να συζητά την επιστροφή του, ο Τζον Χάμπουργκ (John Hamburg) ο οποίος είχε συμμετάσχει στη συγγραφή των τριών προηγούμενων ταινιών, αναλαμβάνει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο.

Το αρχικό καστ, που περιελάμβανε τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), Μπεν Στίλερ (Ben Stiller), Τέρι Πόλο (Teri Polo) και Μπλάιθ Ντάνερ (Blythe Danner), αναμένεται να επιστρέψει για να επαναλάβει τους εμβληματικούς τους ρόλους. Μάλιστα, ο Ντε Νίρο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εκπομπή «The View» και στην Σάρα Χέις (Sara Haines), όπως αναφέρει το «The Wrap».

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν οι Τζέιν Ρόζενθαλ (Jane Rosenthal) και Ντε Νίρο μέσω της Tribeca Productions, ο Τζέι Ρόουτς (Jay Roach) για την Delirious Media, οι Μπεν Στίλερ (Ben Stiller) και Τζον Λέσερ (John Lesher) μέσω της Red Hour Films και ο Χάμπουργκ για την Particular Pictures.

Η πρώτη ταινία «Meet the Parents» («Γαμπρός της Συμφοράς») σημείωσε εισπράξεις άνω των 330 εκατομμυρίων δολαρίων όταν κυκλοφόρησε το 2000, κατακτώντας την έβδομη θέση στις παραγωγές με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά.

Οι συνέχειές της, «Meet the Fockers» («Οι Γονείς της Συμφοράς») το 2004 και «Little Fockers» («Τα Πεθερικά της Συμφοράς») το 2010, σημείωσαν επίσης μεγάλη εμπορική επιτυχία. Συνολικά, το franchise έχει συγκεντρώσει 1,13 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

