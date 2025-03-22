Στις περισσότερες ταινίες της Disney οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συνέντευξη από τους πρωταγωνιστές στο κόκκινο χαλί την ημέρα της πρεμιέρας – ιδίως όταν πρόκειται για παραγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.



Στην πρεμιέρα της «Χιονάτης», του νέου remake της Disney που κόστισε γύρω στα 270 εκατομμύρια δολάρια, οι δημοσιογράφοι δεν είχαν πρόσβαση – και αυτό τόσο στην αμερικανική όσο και στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα.



Αυτό οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στη θύελλα των σχολίων που ξεφυτρώνουν κυριολεκτικά παντού online το τελευταίο διάστημα και των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με την ταινία – οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και μετά την πρεμιέρα της ταινίας στους γερμανικούς κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου.

Ρατσιστικές αντιδράσεις

Τα ρατσιστικά σχόλια ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021, όταν αποκαλύφθηκε πως στην ταινία θα πρωταγωνιστεί η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η οποία έχει καταγωγή από την Κολομβία. Σχολιαστές επιδόθηκαν σε ρατσιστικά σχόλια, ήταν εξοργισμένοι που θα παίξει τη Χιονάτη μία ηθοποιός από τη Λατινική Αμερική– αντίστοιχη κατακραυγή είχε υπάρξει και για την επιλογή της Χάλι Μπέιλι στον ρόλο της «Μικρής Γοργόνας» το 2023.



Σε συνέντευξή της στο Variety το 2024 η Ζέγκλερ είχε εξηγήσει πως υπάρχει και μία άλλη παραλλαγή του παραμυθιού, στην οποία η Χιονάτη δεν παίρνει το όνομά της από το πόσο λευκό είναι το δέρμα της, αλλά από το ότι ως μωρό επέζησε από μία χιονοθύελλα. «Και ο βασιλιάς και η βασίλισσα αποφασίζουν έτσι να την ονομάσουν Χιονάτη (στα αγγλικά Snow White), προκειμένου το όνομά της να της υπενθυμίζει την αντοχή της», είχε δηλώσει η Ζέγκλερ.

Νέα εκδοχή χωρίς τον «stalker»

Μία άλλη αλλαγή στην ιστορία είναι πως πλέον δεν προωθείται η άποψη πως ένα κορίτσι μπορεί να «σωθεί» μονάχα με το να παντρευτεί. Η Ζέγκλερ μάλιστα χαρακτήρισε τον πρίγκιπα του παραμυθιού ως «stalker». «Το αυθεντικό cartoon που κυκλοφόρησε το 1937 και αυτό είναι προφανές στην ιστορία, η οποία εστιάζει στη μεγάλη αγάπη της πρωταγωνίστριας για έναν τύπο που είναι πραγματικός "stalker”», είχε τονίσει η Ζέγκλερ το 2022.



Η νέα ταινία παρουσιάζει αντιθέτως «ένα εσωτερικό ταξίδι της Χιονάτης, στο οποίο η πρωταγωνίστρια βρίσκει τον πραγματικό της εαυτό και στην εξέλιξη του οποίου γνωρίζει πολλούς νέους ανθρώπους». Όλα αυτά βέβαια τόνωσαν ακόμη περισσότερο την πεποίθηση των επικριτών πως πρόκειται για μία «woke» ταινία.

Πώς θα έπρεπε να παρουσιάζονται οι επτά νάνοι;

Σε συνέντευξή του στο podcast «WTF» το 2022 ο Πίτερ Ντίνκλατζ, ηθοποιός που έχει βραβευτεί για τον ρόλο του στο Game of Thrones, προκάλεσε μία άλλη συζήτηση γύρω από τη «Χιονάτη». Αν και επαίνεσε την απόφαση της Disney να δώσει τον ρόλο της Χιονάτης σε μία Λατίνα, ο ηθοποιός σχολίασε πως δεν είναι και πολύ λογικό το να είναι η ταινία «από τη μία πλευρά προοδευτική» αλλά να εξακολουθεί να παρουσιάζει «τους επτά νάνους να ζουν μαζί σε μία σπηλιά».



Ο Ντίνκλατζ αποτελεί μία από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες με αναπηρία στον χώρο του κινηματογράφου. Μία ημέρα μετά τη συνέντευξη η Disney ανακοίνωσε πως θα αλλάξει τους συμπρωταγωνιστές της Χιονάτης, μετατρέποντάς τους σε «μαγικά πλάσματα» μέσω CGI. Στη συνέχεια όμως πολλοί ηθοποιοί με νανισμό εξέφρασαν την άποψη πως με αυτόν τον τρόπο θα χαθούν σημαντικοί ρόλοι σε μία τεράστια κινηματογραφική παραγωγή.



«Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο να δίνεται σε έναν ηθοποιό με νανισμό η ευκαιρία να παίξει κάποιον που είναι νάνος. Όσο μας αντιμετωπίζουν ως ίσους και με σεβασμό, είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι με το να αναλάβουμε οποιονδήποτε ρόλο μας ταιριάζει», δήλωσε ο performer Τσουν Ταν, γνωστός και ως «ο μικρότερος bodybuilder του Ηνωμένου Βασιλείου».



Ο ίδιος προσέθεσε πως η απόφαση της παραγωγής να χρησιμοποιήσει CGI για τους χαρακτήρες αυτούς «είναι εντελώς παράλογη και κατά κάποιον τρόπο προβαίνει σε διάκριση εις βάρος μας». Η Disney «προσπαθεί υπερβολικά πολύ να είναι πολιτικά ορθή και έτσι καταλήγει να κάνει ζημιά στις καριέρες και τις ευκαιρίες μας».

Μποϊκοτάζ για την Γκαντότ λόγω Ισραήλ

Όταν η Disney δημοσίευσε το πρώτο teaser της ταινίας το 2024, πολλοί ακτιβιστές κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της ταινίας και για έναν ακόμη λόγο: επειδή η παραγωγή επέλεξε την Ισραηλινή ηθοποιό Γκαλ Γκαντότ στον ρόλο της Κακιάς Βασίλισσας.



Η Γκαντότ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή της προς το Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, χωρίς όμως να έχει αναφερθεί ποτέ στις τραγικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας.



Η δε Ζέγκλερ έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές το hashtag #freePalestine στις αναρτήσεις της στα social media, γεγονός που έχει ενισχύσει τις φήμες πως οι δύο ηθοποιοί δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά μεταξύ τους.

Διάφορες παραλλαγές της Χιονάτης

Όσοι επιμένουν πως το δέρμα της Χιονάτης πρέπει να είναι λευκό σαν το χιόνι ή θέλουν να δουν την πρωταγωνίστρια οπωσδήποτε να παντρεύεται τον πρίγκιπα, πρέπει να λάβουν πάντως υπόψη πως η Disney είχε προβεί σε διάφορες παραλλαγές του παραμυθιού ήδη από το 1937, όταν το έφερε δηλαδή για πρώτη στη μεγάλη οθόνη.



Στο αρχικό παραμύθι η Χιονάτη δεν ξυπνάει από το φιλί του πρίγκιπα, όπως συμβαίνει στην εκδοχή της Disney του 1937. Σε μία άλλη εκδοχή πάλι ένας εκ των υπηρετών του πρίγκιπα είναι τόσο ενοχλημένος που πρέπει να κουβαλάει το γυάλινο φέρετρο της Χιονάτης για χάρη του πρίγκιπα, ώστε χτυπάει την πλάτη του φαινομενικά νεκρού κοριτσιού, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει το κομμάτι του δηλητηριασμένου μήλου από τον λαιμό της Χιονάτης και αυτή να ξυπνήσει.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς



Πηγή: Deutsche Welle

