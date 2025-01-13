O δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Τζουντ Λο, επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη νέα ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς, με τίτλο «The Wizard of Kremlin». Μιλώντας στο Deadline, παραδέχτηκε πως «έχει ένα Έβερεστ να ανέβει».

«Το λέω με δισταγμό, επειδή δεν έχω αρχίσει ακόμα να δουλεύω πάνω σε αυτό. Εννοώ, έχω αρχίσει, αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα Έβερεστ που πρέπει να ανέβω, οπότε βρίσκομαι στους πρόποδες και κοιτάζοντας προς τα πάνω σκέφτομαι: "Ω, Χριστέ μου, τι είπα;"», ανέφερε ο Βρετανός σταρ και συνέχισε.

«Έτσι αισθάνομαι συνήθως όταν λέω "ναι". Σκέφτομαι, "πώς θα το κάνω αυτό;". Αλλά όπως και να 'χει, αυτό είναι δικό μου θέμα να λύσω».

Μαζί του στο «The Wizard of Kremlin» θα είναι οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ.

Σύμφωνα με το «Variety», η νέα κινηματογραφική παραγωγή η οποία έγινε γνωστή στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, θα βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που έγραψε ο Τζουλιάνο ντα Έμπολι και εκδόθηκε το 2022 στη Γαλλία, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Το σενάριο που υπογράφει ο Γάλλος δημιουργός με τον Εμμανουέλ Καρέρ διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και ακολουθεί έναν νεαρό σκηνοθέτη (Ντέινο), ο οποίος γίνεται «απροσδόκητα σύμβουλος του Πούτιν καθώς ο ίδιος ανεβαίνει στην εξουσία της μετασοβιετικής Ρωσίας».

Σύμφωνα με τη σύνοψη ο τηλεοπτικός παραγωγός και σκηνοθέτης Vadim Baranov, ενώ «εργάζεται στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, μπλέκει την αλήθεια με το ψέμα, τις ειδήσεις με την προπαγάνδα, σκηνοθετώντας ολόκληρη την κοινωνία σαν ένα μεγάλο ριάλιτι σόου».

