Η Disney επέστρεψε το «Star Wars» στη μεγάλη οθόνη έπειτα από 7 χρόνια απουσίας, με το «The Mandalorian and Grogu» να κατακτά την κορυφή του αμερικανικού box office ενόψει του Memorial Day Weekend.

Η ταινία συγκέντρωσε 33 εκατ. δολάρια μόνο την Παρασκευή από 4.300 κινηματογράφους στη Βόρεια Αμερική και εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει το εορταστικό τετραήμερο με εισπράξεις μεταξύ 80 και 100 εκατ. δολαρίων.

Σε περίπτωση που αγγίξει το ανώτατο όριο των προβλέψεων, το άνοιγμα της ταινίας θα προσεγγίσει εκείνο του «Solo: A Star Wars Story» του 2018, το οποίο είχε επίσης κυκλοφορήσει την περίοδο του Memorial Day. Ωστόσο, σε αντίθεση με τότε, οι πρώτες ενδείξεις για το «The Mandalorian and Grogu» αντιμετωπίζονται από τη βιομηχανία ως θετικό αποτέλεσμα, παρά τις συζητήσεις περί «κόπωσης» του franchise και της έντονης παρουσίας του σύμπαντος του «Star Wars» στη μικρή οθόνη μέσω των σειρών του Disney+.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Φαβρό, ενώ πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver και Jonny Coyne. Η ιστορία ακολουθεί τον Μανταλοριανό κυνηγό επικηρυγμένων και τον μικρό Γκρόγκου σε μια αποστολή διάσωσης του γιου του Τζάμπα Χατ.

Μεγάλη έκπληξη του Σαββατοκύριακου θεωρείται και το horror «Obsession» της Focus Features, το οποίο όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική του αλλά κατέγραψε και άνοδο σε σχέση με την πρεμιέρα του. Η ταινία αναμένεται να φτάσει τα 24,8 εκατ. δολάρια στο τετραήμερο, ξεπερνώντας συνολικά τα 55 εκατ. στις ΗΠΑ.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το μουσικό biopic Michael, το οποίο ξεπέρασε τα 300 εκατ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλησιάζει πλέον τα 789 εκατ. παγκοσμίως. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεπεράσει το Bohemian Rhapsody και να γίνει η πιο εμπορική μουσική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.

Στην τέταρτη θέση ακολούθησε το The Devil Wears Prada 2, το οποίο συνεχίζει σταθερά την πορεία του στις αίθουσες, πλησιάζοντας τα 200 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office.

Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες ξεχώρισε επίσης το θρίλερ τρόμου Passenger, που αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 10 εκατ. δολάρια στο πρώτο του τετραήμερο, καθώς και η σουρεαλιστική κωμωδία I Love Boosters με πρωταγωνίστριες τις Keke Palmer, Naomi Ackie και Demi Moore.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.