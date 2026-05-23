Η πρώτη εικόνα του Charlie Heaton από τα γυρίσματα της νέας σειράς-συνέχειας του Peaky Blinders δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον ηθοποιό να αφήνει πίσω του τη δεκαετία του ’80 του Stranger Things και να μεταφέρεται στη Βρετανία της δεκαετίας του 1950.

Ο Χίτον, γνωστός στο κοινό από τον ρόλο του Τζόναθαν Μπάιερς στο επιτυχημένο sci-fi δράμα του Netflix, θα υποδυθεί τον Τσαρλς Σέλμπι, γιο της οικογένειας Shelby, στη νέα εξάωρη σειρά που θα ακολουθεί τη νέα γενιά μετά την αποχώρηση του Τόμι Σέλμπι, τον οποίο ενσάρκωσε ο Cillian Murphy.

Στη σειρά θα πρωταγωνιστεί επίσης ο Jamie Bell ως Ντιουκ Σέλμπι, ετεροθαλής αδελφός του Τσαρλς. Ο χαρακτήρας είχε εμφανιστεί στην κινηματογραφική συνέχεια «The Immortal Man», όπου τον είχε υποδυθεί ο Barry Keoghan.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της παραγωγής, ο Τσαρλς Σέλμπι, έχοντας επιβιώσει από τον πόλεμο και τις φρικαλεότητές του, προσπαθεί πλέον να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, μακριά από τη βίαιη δράση των Peaky Blinders και τον έκλυτο τρόπο ζωής της οικογένειας Shelby. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί πραγματικά να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα.

Η νέα σειρά διαδραματίζεται περίπου μία δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο όπου το Μπέρμιγχαμ επιχειρεί να αναγεννηθεί μετά τις καταστροφές των γερμανικών βομβαρδισμών.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch και Lucy Karczewski.

Η σειρά δημιουργείται από τον Steven Knight και βρίσκεται ήδη σε παραγωγή στο Μπέρμιγχαμ. Στη Βρετανία θα προβληθεί από το BBC One και το BBC iPlayer, ενώ διεθνώς θα διατεθεί μέσω του Netflix.

Πηγή: skai.gr

