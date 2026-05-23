Ο Τομ Χάρντι αποχωρεί από τη σειρά «Mobland», σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, καθώς δεν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενο τρίτο κύκλο του αστυνομικού δράματος της Paramount+.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο, ενώ πηγές υποστηρίζουν ότι ο Χάρντι δεν κλήθηκε να επιστρέψει μετά από προβλήματα και εντάσεις που φέρεται να προέκυψαν στα γυρίσματα με τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ, την 101 Studios και άλλα στελέχη της παραγωγής.

Αν και τρίτη σεζόν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η σειρά θα συνεχιστεί, λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε στην πλατφόρμα streaming. Παραμένει άγνωστο πάντως πώς θα αποχωρήσει από την πλοκή ο χαρακτήρας του Χάρντι, Χάρι Ντα Σόουζα, ο οποίος αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της σειράς.

Το «Mobland», που έκανε πρεμιέρα στην Paramount+ την περασμένη άνοιξη, εξελίχθηκε γρήγορα στη δεύτερη πιο δημοφιλή σειρά της πλατφόρμας. Δημιουργός της σειράς είναι ο Ρόναν Μπένετ, ενώ πρωταγωνιστούν οι Πιρς Μπρόσναν, Έλεν Μίρεν και Πάντι Κονσιντάιν. Η υπόθεση ακολουθεί την οικογένεια Χάριγκαν, μια ισχυρή εγκληματική δυναστεία με επικεφαλής τον Κόνραντ Χάριγκαν (Μπρόσναν) και τη σύζυγό του Μέιβ (Μίρεν), ενώ ο Κονσιντάιν υποδύεται τον γιο τους, Κέβιν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τομ Χάρντι φέρεται να έρχεται σε σύγκρουση με συνεργάτες του στα γυρίσματα. Χαρακτηριστική ήταν η ένταση που είχε προκύψει με τη Σαρλίζ Θερόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Mad Max: Fury Road», με τον σκηνοθέτη Τζορτζ Μίλερ να αποκαλύπτει αργότερα ότι χρειάστηκε να τον «πείσουν να βγει από το τρέιλερ του». Παράλληλα, στο βιβλίο «Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road», ο συγγραφέας Κάιλ Μπιουκάναν αναφέρει ότι ο Χάρντι είχε επιθετική συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας.

Πηγή: skai.gr

