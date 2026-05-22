«The Resurrection of the Christ»: Η πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος του Μελ Γκίμπσον

Ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από το φιλμ «The Resurrection of the Christ», τη συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004) με τον Τζάακκο Όχτονεν (Jaakko Ohtonen) να αντικαθιστά τον Τζιμ Καβίζελ (Jim Caviezel) στον ρόλο του Ιησού Χριστού.

Τα γυρίσματα του επικού έργου, το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη, ολοκληρώθηκαν έχοντας διαρκέσει συνολικά 134 ημέρες σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

«Είμαι ευγνώμων στο απίστευτα ταλαντούχο καστ και τους συνεργάτες μου, που έδωσαν την ψυχή τους σε αυτή την παραγωγή. Μαζί, δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά ισχυρό» δήλωσε ο Γκίμπσον.

«Η ταινία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του έργου της ζωής μου και απαίτησε τα πάντα από εμένα, τόσο ως δημιουργό όσο και ως καλλιτέχνη. Είναι πολύ περισσότερο από μια ταινία για εμένα. Είναι μια αποστολή που κουβαλώ εδώ και πάνω από 20 χρόνια, να διηγηθώ την ιστορία που θεωρώ ως σημαντικότερη της ανθρώπινης ιστορίας», πρόσθεσε, κάνοντας παράλληλα γνωστές τις αλλαγές στις πρεμιέρες των δύο ταινιών.

Αρχικά, το πρώτο μέρος είχε προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου 2027 και το δεύτερο για τις 6 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Τώρα, το πρώτο μέρος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου 2027 και το δεύτερο στις 25 Μαΐου 2028. Ο Γκίμπσον δήλωσε ότι και οι δύο ταινίες είναι προγραμματισμένες να κάνουν πρεμιέρα την Ημέρα της Αναλήψεως.

Στο πλευρό του Φιλανδού πρωταγωνιστή θα είναι η Μαριέλα Γκαρίγκα (Mariela Garriga) στο ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής, ο Πιερ Λουίτζι Πασίνο (Pier Luigi Pasino) στο ρόλο του Πέτρου, η Κάσια Σμούτνιακ (Kasia Smutniak) ως Παναγία, ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο (Riccardo Scamarcio) ως Πόντιος Πιλάτος και ο Ρούπερτ Έβερετ (Rupert Everett) σε έναν άγνωστο ρόλο.

Σύμφωνα με το World of Reel, μία ακόμη σημαντική αλλαγή έγινε πίσω από τις κάμερες. Ο Κάλεμπ Ντεσανέλ (Caleb Deschanel), ο οποίος είχε κάνει τη φωτογραφία στο «The Passion of the Christ», δεν επέστρεψε και τη θέση του ανέλαβε ο Ρόμπρεχτ Χέιβαερτ (Robrecht Heyvaert), γνωστός από τις ταινίες «Bad Boys» και το περσινό «Steve» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy).

Το σίκουελ «The Resurrection of the Christ» θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα οπτικά εφέ με τον Γκίμπσον να περιγράφει το εγχείρημα ως «εξαιρετικά φιλόδοξο». Επιπλέον, για να γίνει η ταινία πιο προσιτή στο ευρύ κοινό και να αποφευχθεί η απόσταση που δημιούργησε η πρώτη παραγωγή, φέρεται να επιλέχθηκε οι διάλογοι να είναι στα αγγλικά.

Πηγή: skai.gr

