Ο Κίνγκλσλεϊ υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Σλάτερι στην ταινία Iron Man 3 του 2013

Ο ηθοποιός επέστρεψε ως Σλάτερι στην ταινία μικρού μήκους του 2014 «All Hail the King» και στη συνέχεια το 2021 στην ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»

Ο βετεράνος ηθοποιός Σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ εξέφρασε την έκπληξή του που επανέλαβε τον ρόλο του Τρέβορ Σλάτερι για τέταρτη φορά, έναν χαρακτήρα που «ποτέ δεν ονειρεύθηκε» ότι θα εκτεινόταν σε 15 χρόνια της καριέρας του.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ως φανταστικός χαρακτήρας στην επερχόμενη τηλεοπτική μίνι σειρά Wonder Man, μια παραγωγή οκτώ επεισοδίων της Disney+ που αποτελεί μέρος της έκτης φάσης του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Η σειρά έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, με τον Σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ να επιστρέφει στον ρόλο που έχει υποδυθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός για την ερμηνεία του το 1982 στην ταινία «Gandhi» δήλωσε στο Radio Times: «Ο Τρέβορ είναι ένας επίδοξος ηθοποιός που δεν μπήκε ποτέ στα φώτα της δημοσιότητας.

Αφού έπεσε ανάμεσα σε κλέφτες και υποδύθηκε έναν δολοφόνο τρομοκράτη, φυλακίστηκε, στη συνέχεια δραπέτευσε από τη φυλακή και έτσι επέστρεψε στο Λος Άντζελες για να προσπαθήσει να αναδημιουργήσει τον εαυτό του ως σοβαρό ηθοποιό.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που υποδύομαι τον Τρέβορ. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν θα ονειρευόμουν ποτέ ότι θα κάλυπτε 15 χρόνια της καριέρας μου».

Ο Κίνγκλσλεϊ υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Σλάτερι στην ταινία Iron Man 3 του 2013. Ο ηθοποιός επέστρεψε ως Σλάτερι στην ταινία μικρού μήκους του 2014 «All Hail the King» και στη συνέχεια το 2021 στην ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings».

Όταν ρωτήθηκε ποιο από τα πολλά βραβεία ή διακρίσεις του θα κρατούσε αν μπορούσε να επιλέξει μόνο ένα, ο Σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ αποκάλυψε την πιο αγαπημένη του τιμητική αναγνώριση. «Ο τίτλος του Iππότη.

Σεβόμουν ιδιαίτερα την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ, το θράσος του πατέρα της και το θράσος της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια του B' Παγκοσμίου Πολέμου».

Πηγή: skai.gr

