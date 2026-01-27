Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another» και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) συνεχίζουν την κυρίαρχη πορεία τους στην κούρσα των βραβείων μετά και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2026.
Το «One Battle After Another» ηγείται με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.
Η ταινία του Άντερσον μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983.
Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B Jordan) απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.
Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Marty Supreme» με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σαφντί (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.
Τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» συγκέντρωσαν από οκτώ υποψηφιότητες, ενώ το «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε. Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις υποψηφιότητες.
H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), σύμφωνα με το Deadline.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία:
- «Hamnet»
- «Marty Supreme»
- «One Battle After Another»
- «Sentimental Value»
- «Sinners»
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής:
- «28 years later»,
- «The Balld of Wallis Island»
- «Bridget Jones: Mad About the Boy»
- «Die My Love»
- «H Is for Hawk»
- «Hamnet»
- «I Swear»
- «Mr Burton»
- «Pillion»
- «Steve»
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:
- «The Ceremony» – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
- «My Father’s Shadow» – Akinola Davies Jr, Wale Davies
- «Pillion» – Harry Lighton
- «A Want in Her» – Myrid Carten
- «Wasteman» – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
- Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:
- «It Was Just an Accident»
- «The Secret Agent»
- «Sentimental Value»
- «Sirāt»
- «The Voice of Hind Rajab»
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ:
- «2000 Meters to Andriivka»
- «Apocalypse in the Tropics»
- «Cover-Up»
- «Mr Nobody Against Putin»
- «The Perfect Neighbor»
Σκηνοθεσία:
- «Bugonia» – Γιώργος Λάνθιμος
- «Hamnet» – Chloé Zhao
- «Marty Supreme» – Josh Safdie
- «One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson
- «Sentimental Value» – Joachim Trier
- «Sinners» – Ryan Coogler
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:
- «Elio»
- «Little Amélie»
- «Zootropolis 2»
Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία
- «Arco»
- «Boong»
- «Lilo & Stitch»
- «Zootropolis 2»
Πρωτότυπο Σενάριο:
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Διασκευασμένο Σενάριο:
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Pillion – Harry Lighton
Α’ Γυναικείος Ρόλος:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος:
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Β’ Γυναικείος Ρόλος:
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Emily Watson – Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος:
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Καλύτερο Καστ (σύνολο):
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Καλύτερο Μοντάζ:
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Κοστούμια:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Μακιγιάζ:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Μουσική:
- «Bugonia»
- «Frankenstein»
- «Hamnet»
- «One Battle After Another»
- «Sinners»
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Ήχος:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Εφέ:
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού:
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.