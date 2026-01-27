«Hit Me Hard and Soft»: Η νέα ημερομηνίας πρεμιέρας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κάμερον μοιράστηκε στιγμιότυπα του ίδιου και της βραβευμένης τραγουδίστριας από το μοντάζ, την ώρα που έκαναν τις τελευταίες διορθώσεις, υποσχόμενος ότι η καθυστέρηση «αξίζει την αναμονή»

Η 3D συναυλιακή ταινία «Hit Me Hard and Soft», η οποία καταγράφει την πρόσφατη περιοδεία της Μπίλι 'Αιλις (Billie Eilish) για το τρίτο της άλμπουμ, θα κάνει τελικά το ντεμπούτο της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Μαΐου.

Σε συν-σκηνοθεσία της 'Αιλις και του δημιουργού του «Avatar», Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), η παραγωγή της Paramount ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου, μαζί με το «Project Hail Mary» της Amazon MGM. Πλέον, θα βρεθεί αντιμέτωπη στις αίθουσες με το «Mortal Kombat II».

Ο Κάμερον μοιράστηκε στιγμιότυπα του ίδιου και της βραβευμένης τραγουδίστριας από το μοντάζ, την ώρα που έκαναν τις τελευταίες διορθώσεις, υποσχόμενος ότι η καθυστέρηση «αξίζει την αναμονή».

«Τελειοποιούμε το μοντάζ, ενσωματώνουμε μια συναρπαστική νέα τεχνολογία 3D και προσθέτουμε ειδικά πλάνα από τα παρασκήνια που ξέρουμε ότι θα λατρέψετε» έγραψε χαρακτηριστικά.

Το άλμπουμ «Hit Me Hard And Soft» ήταν υποψήφιο για Grammy το 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποψηφιοτήτων της 'Αιλις στις 34. Η ίδια έχει ήδη στο ενεργητικό της εννέα βραβεία Grammy, καθώς και δύο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού: ένα για το «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) και το άλλο για το «No Time to Die» από την ταινία James Bond του 2021.

Και τα δύο βραβεία τα μοιράζεται με τον αδελφό της, Φινέας Ο'Κόνελ (Finneas O'Connell).

Αυτή δεν είναι η πρώτη ταινία με κεντρικό πρόσωπο την Αμερικανίδα σταρ, καθώς ο R.J. Cutler είχε σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ «The World's A Little Blurry», το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 από την Apple.

Παράλληλα, το νέο φιλμ του Κάμερον, «Avatar: Fire And Ash», που έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου 2025, έχει ήδη συγκεντρώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μηνός, σύμφωνα με το Deadline.

