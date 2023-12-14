Η Universal Pictures «αποκάλυψε» το πρώτο τρέιλερ για το σίκουελ «Kung Fu Panda 4» με τον Πο να επιστρέφει, σχεδόν, δέκα χρόνια μετά. Ο Αμερικανός κωμικός Τζακ Μπλακ χαρίζει τη φωνή του στον πιο απίθανο και άξιο μαχητή του κουνγκ φου στον κόσμο, για ένα ξεκαρδιστικό, ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στην αγαπημένη σειρά δράσης της DreamWorks Animation.

«Μετά από τρεις απίστευτες περιπέτειες που αψήφησαν τον θάνατο, ο Πο, ο "Δράκος Μαχητής", καλείται από τη μοίρα να ξεκουραστεί επιτέλους… και να γίνει ο Πνευματικός Ηγέτης της Κοιλάδας της Ειρήνης. Γι' αυτό πρέπει να βρει και να εκπαιδεύσει γρήγορα τον διάδοχό του», σύμφωνα με τη σύνοψη.

Ακολουθεί ένα συναρπαστικό ταξίδι εντοπισμού μέχρι που συναντά τη μεγαλύτερη απειλή, «μια μικροσκοπική σαύρα που μπορεί να μεταμορφώνεται σε οποιοδήποτε πλάσμα, μικρό ή μεγάλο. Η Χαμαιλέοντας έχει καρφώσει τα άπληστα, γυαλιστερά μάτια της στο Ραβδί της Σοφίας του Πο, που θα της δώσει τη δύναμη να φέρει πίσω όλους τους μεγάλους κακούς που έχει νικήσει το πάντα».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αμερικανός κωμικός Μάικ Μίτσελ (Mike Mitchell) ενώ διάσημοι ηθοποιοί δανείζουν την φωνή τους, μεταξύ αυτών, οι Βαϊόλα Ντέιβις, Ντάστιν Χόφμαν, Τζέιμς Χονγκ, Awkwafina και Ίαν ΜακΣέιν.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Kung Fu Panda 4» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Μαρτίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.