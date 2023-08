«The Kill Room»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με Uma Thurman και Samuel L. Jackson Cinema 11:19, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 29 Σεπτεμβρίου