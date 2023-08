Simon Pegg: Θα γυρίσει νέα ταινία με τον Edgar Wright

Ο Σάιμον Πεγκ επιβεβαίωσε ότι θα γυρίσει άλλη μια ταινία με τον σκηνοθέτη, Έντγκαρ Ράιτ. Ο Άγγλος ηθοποιός, ο οποίος έχει γράψει σενάριο ταινιών μαζί με τον Ράιτ στο παρελθόν, είπε σε συνέντευξή του ότι οι δυο τους εργάζονται σε νέο κινηματογραφικό έργο που δεν συνδέεται με την τριλογία Τhree Flavours Cornetto (Τρεις γεύσεις του Kορνέτο).

Ο Σάιμον Πεγκ σε συνέντευξη στο «Discussing Film» εξήγησε ότι η ταινία θα είναι διαφορετική από την τριλογία -κωμωδία- και ότι στόχος του είναι να εμπλέξει το κοινό πιο βαθιά.

«Πάντα υλοποιούσαμε πρωτότυπες ιδέες, παρόλο που τις χτίζαμε γύρω από υπάρχοντα είδη», τόνισε ο Σάιμον Πεγκ. «Ο Έντγκαρ και εγώ συζητάμε πάντα για το τι θα κάνουμε στη συνέχεια» συμπλήρωσε.

