Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ και η νέα αφίσα του «Ιnside Out 2» από την Pixar, με τη Χαρά, τη Λύπη, το Φόβο, το Θυμό και την Αηδία να συστήνουν στους μικρούς θεατές το νέο συναίσθημα, το «Άγχος».

Η Έιμι Πόλερ δανείζει ξανά τη φωνή της στη Χαρά μαζί με τους Φίλις, Λιούις Μπλακ, Τόνι Χέιλ και Λίζα Λαπίρα. Το φωνητικό καστ συμπληρώνει η Μάγια Θέρμαν-Χωκ για το νέο συναίσθημα.

Ο Κέλσι Μαν έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ η Μεγκ ΛεΦόβ υπογράφει το σενάριο και της δεύτερης ταινίας, σε παραγωγή Μαρκ Νίλσεν.

Σύμφωνα με το People, το «Ιnside Out 2» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

