Η νέα σκηνοθετική απόπειρα του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού Ίθαν Χοκ μετά το ντοκιμαντέρ «The Last Movie Stars» του HBO Max, είναι η βιογραφική ταινία εποχής «Wildcat» στην οποία συνεργάζεται με την κόρη του Μάγια.

Η ταινία αφηγείται την ζωή της συγγραφέως Φλάνερι Ο' Κόνορ, την οποία υποδύεται η Μάγια Χοκ, τη δεκαετία του ΄50, καθώς γράφει το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Wise Blood». Εξιστορεί την έντονη σχέση με την μητέρα της και την μάχη που δίνει με το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο την οποία έχασε σε ηλικία 39 ετών.

Μαζί της συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Λόρα Λίνεϊ, Φίλιπ Έτινγκερ, Ραφαέλ Κασάλ, Στιβ Ζαν, Κούπερ Χόφμαν και Βίνσεντ ντ'Ονόφριο.

Το σενάριο υπογράφει επίσης ο Χοκ μαζί με τον Σέλμπι Γκέινς, ενώ είναι μεταξύ των παραγωγών. Η Mάγια εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία.

Η Ο'Κόνορ πέθανε το 1964 και ήταν γνωστή κυρίως για δύο βιβλία της τα «The Violent Bear It Away» και «Wise Blood».

«Πρόκειται για μία απίστευτα συναρπαστική προσωπικότητα. Έχει να κάνει με το πόσο αφοσιωμένη και σοβαρή νέα γυναίκα ήταν, σε αντίθεση με την απόλυτη παρανοϊκή φαντασίας της», λέει ο σκηνοθέτης για την συγγραφέα.

Σύμφωνα με το People η ταινία «Wildcat» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

