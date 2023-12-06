Ο βραβευμένος ηθοποιός, Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, υποδύεται τον θρύλο της ρέγκε μουσικής Μπομπ Μάρλεϊ στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Bob Marley: One Love».

Η ταινία σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Αμερικανού, Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και έχει την έγκριση της οικογένειας η οποία συμμετέχει στην παραγωγή.

Αφηγείται το ταξίδι ζωής του διάσημου τραγουδιστή με την επαναστατική του μουσική και τη δέσμευση για ειρήνη και ενότητα καθώς μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του στο σπίτι του στο Κίνγκστον της Τζαμάικα.

«Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Πώς μπορώ να φέρω την ειρήνη; Δεν μπορώ να φέρω ειρήνη ούτε για τον εαυτό μου» λέει σε στιγμιότυπο στο επίσημο τρέιλερ που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Paramount Pictures ο πρωταγωνιστής.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Λασάνα Λιντς υποδύεται τη σύζυγό του Μπομπ, Ρίτα Μάρλεϊ, και μαζί τους πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Μίχαελ Γκαντολφίνι, Τζέιμς Νόρτον, Τοσίν Κόουλ, Άντονι Γουέλς και Ούμι Μάιερς.

Η ταινία «Bob Marley: One Love» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

