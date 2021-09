Η Kia Europe αποκάλυψε σήμερα την αποκλειστική για την Ευρώπη έκδοση του Sportage, η οποία έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να δημιουργήσει νέα σημεία αναφοράς για την κατηγορία των SUV στην Ευρώπη. Συνδυάζει έναν κομψό αλλά μυώδη και μοντέρνο εξωτερικό σχεδιασμό με ένα κορυφαίο εσωτερικό υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη καμπύλη οθόνη που φιλοξενεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία συνδεσιμότητας.

Βασιζόμενο σε μια νέα αρχιτεκτονική, το νέο Sportage επωφελείται από τη χρήση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας πετυχαίνοντας διαστάσεις και αναλογίες που είναι ιδανικές για τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση βοήθησε στη δημιουργία ενός SUV που ταιριάζει απόλυτα στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και ανάγκες, υπογραμμίζοντας την πρακτικότητα και τη χρηστικότητα του στην καθημερινότητα. Μια τέτοια εξελιγμένη και προσαρμοσμένη πρόταση είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση της χωρητικότητας του πορτμπαγκάζ καθώς και του «αέρα» για τα πόδια και τα κεφάλια σε σχέση με το απερχόμενο Sportage, με αποτέλεσμα τον καλύτερο χώρο στα πίσω καθίσματα.

Τα υπερσύγχρονα υβριδικά συστήματα μετάδοσης ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες του νέου Sportage, συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων και την οικονομία καυσίμου. Ένα εξελιγμένο plug-in υβριδικό μοντέλο (PHEV) αντιπροσωπεύει μια ακόμα πρωτιά για το Ευρωπαϊκό Sportage, εξασφαλίζοντας αποκλειστικά ηλεκτρική οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων η οποία μπορεί να καλύψει τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις, από και προς την εργασία ή για ψώνια. Οι σύγχρονοι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου είναι διαθέσιμοι σε διάφορες εκδόσεις απόδοσης που καλύπτουν όλο το εύρος της ευρωπαϊκής αγοράς.

Προκειμένου να παρέχει μια δυναμική, συναρπαστική και κορυφαία οδηγική εμπειρία στους ευρωπαϊκούς δρόμους, το νέο Sportage διαθέτει πολλά καινοτόμα τεχνολογικά στοιχεία εξοπλισμού. Μια νέα γενιά Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Ανάρτησης (Electronic Controlled Suspension – ECS) εξασφαλίζει κορυφαία άνεση και εξαιρετικά επίπεδα ασφάλειας ανά πάσα στιγμή χάρη στο συνεχή έλεγχο απόσβεσης σε πραγματικό χρόνο. Το νέο πρόγραμμα οδήγησης All Terrain εξασφαλίζει στο Sportage εξαιρετικές δυνατότητες κίνησης σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, επιτρέποντας στους κατόχους να ακολουθήσουν πιο περιπετειώδεις δραστηριότητες αναψυχής.

Το νέο Sportage πρωτοπορεί επίσης στην ασφάλεια διαθέτοντας τόσο παθητικά όσο και ενεργητικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας DriveWise – συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) της Kia.

Η νέα ευρωπαϊκή έκδοση του Sportage είναι μια ουσιαστική προσθήκη στην ολοκαίνουργια οικογένεια της 5ης γενιάς, το πρώτο μέλος της οποίας – η έκδοση με μεγάλο μεταξόνιο – παρουσιάστηκε τον Ιούλιο.

Μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα βασισμένη σε μια τολμηρή φιλοσοφία

Το εξωτερικό του νέου Sportage θέτει νέα αισθητικά δεδομένα, εξασφαλίζοντάς του μια εντυπωσιακή παρουσία στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Οι έντονες γραμμές του κομψού αμαξώματος ενισχύουν το εξαιρετικό του στυλ. Ταυτόχρονα οι καθαρές αλλά μυώδεις επιφάνειες συνδυάζονται με σύνθετα γραφικά και εξασφαλίζουν στο SUV μια δυναμική και διεκδικητική παρουσία στο δρόμο.

Πριν από λίγο καιρό αποκαλύφθηκε, με μεγάλη αποδοχή από τη σχεδιαστική κοινότητα, η νέα σχεδιαστική γλώσσα “Opposites United” της Kia, που αποτελεί τον πυρήνα του νέου Sportage, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της εμφάνισης και του χαρακτήρα του.

Η τολμηρή αυτή φιλοσοφία σχεδίασης αποτελείται από πέντε πυλώνες: Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, Tension for Serenity και Bold for Nature. Ο τελευταίος πυλώνας – Bold for Nature – έχει επηρεάσει πολύ έντονα την αισθητική προσέγγιση του νέου Sportage, ενσωματώνοντας τον φυσικό κόσμο και δημιουργώντας μια σχεδιαστική ταυτότητα που διαθέτει μια τολμηρή, συναισθηματική, μοντέρνα αλλά και οργανική μορφή.

Από μπροστά, το νέο Sportage διαθέτει μια χαρακτηριστική και περίπλοκη σχεδίαση με τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα του να εκτείνεται σε όλο το πλάτος του. Έτσι συγκεντρώνονται οπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπρός μέρους του νέου Sportage, εξασφαλίζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η σύγχρονη μάσκα Tiger Nose της Kia συνδέεται με τα LED DRL (φώτα ημέρας) με το φουτουριστικό αλλά ταυτόχρονα και διακριτικό σχήμα μπούμερανγκ, τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται με τους εντυπωσιακούς LED Matrix προβολείς, γνωστούς και ως έξυπνο σύστημα εμπρός φωτισμού.

Αντιπροσωπεύοντας μια ακόμα πρωτιά για τη νέα γενιά του Sportage στην Ευρώπη, το καινούργιο μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο και με μαύρη οροφή η οποία τονίζει ακόμα πιο πολύ το σπορ προφίλ και αναδεικνύει το δυναμικό σχεδιασμό της πίσω κολώνας C. Επιπλέον η χρωμιωμένη βασική γραμμή ανεβαίνει προς το πίσω μέρος του, δημιουργώντας μια αρμονική σύνδεση με την πίσω αεροτομή που τονίζει το σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το Ευρωπαϊκό Sportage ενισχύει την ισχυρή παρουσία του στο δρόμο και με το πίσω μέρος του, με μια δυναμική σχεδίαση τύπου fastback που καταλήγει στα πίσω φώτα τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι ενσωματώνονται στο αμάξωμα με εξαιρετική ακρίβεια. Τα λεπτά πίσω φώτα, τύπου «ξυραφιού» συνδέονται με μια λεπτή οριζόντια ρίγα τονίζοντας έτσι το πλάτος του νέου Sportage.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού και την έκδοση το νέο Sportage διαθέτει ζάντες 17, 18 ή 19 ιντσών, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε έξι διαφορετικά σχέδια και χρώματα.

Το προσεκτικά σχεδιασμένο εσωτερικό συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με σύγχρονο στυλ

Το εσωτερικό του νέου Sportage συνδυάζει τον τολμηρό χαρακτήρα, τις εξελιγμένες δυνατότητες και την τεχνολογική καινοτομία δημιουργώντας έναν υπερσύγχρονο χώρο προσανατολισμένο στον οδηγό. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά προκειμένου να συνδυάζει την πρωτοποριακή τεχνολογία με πολυτελή χαρακτηριστικά, υλικά υψηλής ποιότητας και μοντέρνο στυλ.

Στο επίκεντρο του σύγχρονου εσωτερικού του νέου Sportage βρίσκεται μια όμορφη καμπύλη οθόνη με δυνατότητες αφής και σπορ αεραγωγοί με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σχεδίαση. Επιπρόσθετα η καμπύλη οθόνη εξασφαλίζει στο ταμπλό εντυπωσιακό πλάτος και βάθος.

Η υψηλής τεχνολογίας οθόνη αφής των 12,3 ιντσών και τα προηγμένα, πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου αποτελούν το κέντρο της διασύνδεσης οδηγού και επιβατών, της λειτουργικότητας και των αναγκών χρήσης. Και τα δύο συστήματα έχουν δημιουργηθεί για να είναι εύχρηστα, εξαιρετικά διαισθητικά και απαλά στην αφή. Ο πίνακας οργάνων με διαγώνιο 12,3 ιντσών είναι εξοπλισμένος με οθόνη υγρών κρυστάλλων τελευταίας γενιάς για γραφικά απίστευτης ακρίβειας και ευκρίνειας. Με μια τόσο προηγμένη και ασφαλή συνδεσιμότητα υψηλής τεχνολογίας, το νέο Sportage επωφελείται με over the air αναβαθμίσεις λογισμικού και χαρτών.

Το προηγμένο λογισμικό συνδεσιμότητας στο νέο Sportage επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με το αυτοκίνητό τους από απόσταση μέσω της εφαρμογής smartphone Kia Connect. Η διαδραστική και εύχρηστη τεχνολογία δίνει επίσης στους χρήστες πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως είναι το Kia Live Services, το Online Navigation, η Online αναγνώριση φωνής και η ενσωμάτωση ημερολογίου από το smartphone. Η εφαρμογή Kia Connect εξασφαλίζει στους χρήστες την απόλυτη ηρεμία, καθώς με ένα απλό πάτημα ελέγχουν για παράδειγμα ότι το Sportage τους είναι κλειδωμένο και τα παράθυρά του κλειστά, ενώ τους διευκολύνει αφάνταστα ενημερώνοντάς τους που στάθμευσαν για τελευταία φορά το SUV τους.

Μια εργονομική κεντρική κονσόλα βρίσκεται σε ιδανική θέση για τον οδηγό και το συνοδηγό, παρέχοντας χώρο αποθήκευσης, δυνατότητα διαμόρφωσης του λειτουργικού συστήματος, ποτηροθήκες και διακόπτες soft touch. Οι τελευταίοι βρίσκονται σε υπερυψωμένη θέση παράλληλα με τον επιλογέα shift by wire του κιβωτίου ταχυτήτων ενώ μια θέση φόρτισης smartphone προσφέρει ασύρματη φόρτιση υψηλής ταχύτητας 15W.

Σε όλο το εσωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά υψηλής ποιότητας που είναι ιδιαίτερα ευχάριστα στην αφή, ενώ οι δυναμικές επιλογές χρωμάτων προσθέτουν ζωντάνια και ενέργεια. Τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού συνδυάζουν την καινοτομία και την άνεση σε έναν σπορ λεπτό σχεδιασμό.

Ο έξυπνος εσωτερικός χώρος του νέου Sportage συνδυάζει πρακτικότητα, λειτουργικότητα και ευελιξία, ενώ υποστηρίζεται από ένα μεταξόνιο 2.680 mm. Το πλάτος είναι 1.865 mm, το μήκος 4.515 mm και το ύψος 1.645 mm, με αποτέλεσμα ένα σύνολο που ξεχωρίζει στο διαθέσιμο χώρο για τα πόδια, τα κεφάλια και τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ. Το νέο Sportage προσφέρει χώρο 996 mm για τα πόδια των επιβατών του πίσω καθίσματος, ενώ ο αντίστοιχος χώρος για τα κεφάλια είναι 998 mm. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι 591 λίτρα (VDA). Για μεγιστοποίηση της πρακτικότητας τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν σε αναλογία 40:20:40 αυξάνοντας το χώρο για τις αποσκευές στα 1.780 λίτρα.

Ένα κορυφαίο, premium ηχοσύστημα Harman Kardon εξασφαλίζει στους επιβάτες του νέου Sportage ένα συναρπαστικό ήχο surround.

Το νέο Ευρωπαϊκό Sportage είναι επίσης διαθέσιμο με μια ακόμα πιο σπορ και δυναμική σχεδίαση που τονίζει ακόμη περισσότερο τη δυναμική φύση του SUV. Η έκδοση GT-Line αξιοποιεί πλήρως την εντυπωσιακή σχεδίαση του αμαξώματος, σε συνδυασμό και με τα ξεχωριστά χρώματά του. Στο εσωτερικό υπάρχει η έντονη αντίθεση μεταξύ άσπρου και μαύρου εξασφαλίζοντας στο GT-Line ένα ακόμα πιο δυναμικό και σπορ περιβάλλον.

Αποδοτικοί κινητήρες

Στην καρδιά του νέου European Sportage χτυπά η οικονομία, η ισχύς και οι επιδόσεις

Το νέο Sportage θα λανσαριστεί με μια πλήρη γκάμα ισχυρών και οικονομικών κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων υβριδικών τεχνολογιών, καθώς και της πιο πρόσφατης γενιάς καθαρών κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.

Από την αρχή της εξέλιξής του, το νέο Sportage προοριζόταν για τις πιο σύγχρονες εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες κινητήρων, καθιστώντας το ως ένα από τα πιο οικονομικά SUV της παγκόσμιας αγοράς. Το νέο Sportage εξελίχθηκε με βάση μια προηγμένη αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει καινοτομίες εξηλεκτρισμού, τόσο για τις υβριδικές (HEV) όσο και για τις plug-in hybrid (PHEV) εκδόσεις του νέου European Sportage.

Το σύνολο των τεχνολογιών για τις εκδόσεις HEV και PHEV έχει εξελιχθεί προσεκτικά ώστε να μην επηρεαστούν οι μεγάλοι και άνετοι χώροι των επιβατών και των αποσκευών. Στις εκδόσεις HEV, η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, με αποτέλεσμα ο χώρος των ποδιών να είναι ο ίδιος με εκείνον των συμβατικών εκδόσεων των Sportage. Για το PHEV, η μπαταρία υψηλής τάσης τοποθετείται κεντρικά μεταξύ των δύο αξόνων εξασφαλίζοντας ισορροπημένη κατανομή βάρους και ανάλογα πρακτικούς, άνετους και ευέλικτους εσωτερικούς χώρους.

Το PHEV Sportage διαθέτει τον βραβευμένο κινητήρα 1.6 T-GDI της Kia, έναν ηλεκτροκινητήρα 66,9 kW και μια μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου 13,8 kWh. Ο συνδυασμός των δύο κινητήρων προσφέρει μια συνδυασμένη ισχύ 265 PS, με τους 180 PS να προέρχονται από τον κινητήρα βενζίνης.

Το υπερσύγχρονο πακέτο μπαταριών στο PHEV Sportage διαθέτει μια μονάδα διαχείρισης υψηλής τεχνολογίας που ελέγχει συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως του ρεύματος, της τάσης, της διάγνωσης βλαβών κ.α.. Επίσης, το πακέτο διαθέτει μια προηγμένη μονάδα παρακολούθησης των στοιχείων της μπαταρίας που ελέγχει την τάση και τη θερμοκρασία τους.

Το HEV Sportage επωφελείται από το δοκιμασμένο κινητήρα της Kia 1.6 T-GDI με ισχύ 180 PS. Διαθέτει ηλεκτρικό μοτέρ 44,2 kW και μπαταρία λιθίου-ιόντων λιθίου 1,49 kWh. Η συνολική ισχύς του συστήματος του HEV Sportage είναι 230 PS.

Επίσης, ο νέος κινητήρας 1.6 T-GDI διατίθεται στη νέα γενιά Sportage με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα (MHEV) που έχει εξελιχθεί για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Συνδυάζει βέλτιστη απόδοση με σπορ επιδόσεις αποδίδοντας 150 ή 180 PS. Η τετρακύλινδρη μονάδα εξασφαλίζει αυξημένη απόδοση μέσω μίας νέας και βελτιστοποιημένης διαδικασίας καύσης, τεχνολογιών ψύξης και τεχνικών μείωσης των τριβών, συμπεριλαμβανομένου ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της θερμότητας και της χρήσης ρουλεμάν χαμηλής τριβής.

Στην γκάμα λανσαρίσματος του νέου Ευρωπαϊκού Sportage περιλαμβάνεται και ένας εξαιρετικά αποδοτικός «καθαρός» κινητήρας πετρελαίου 1,6 λίτρων, ο οποίος είναι διαθέσιμος με 115 ή 136 PS. Διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες ελέγχου SCR των ρύπων, ο «καθαρός» πετρελαιοκινητήρας εξαλείφει τους ρύπους, όπως τα NOx και τα μικρό-σωματίδια. Ο ντίζελ των 136 PS διατίθεται με τεχνολογία MHEV, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων και ενισχύοντας την οικονομία του νέου European Sportage.

Ο κινητήρας 1.6 T-GDI συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (7DCT), ενώ διατίθεται και με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων (MT). Οι εκδόσεις πετρελαίου των 1,6 λίτρων -με ή χωρίς την υβριδική τεχνολογία MHEV-μπορούν να συνδυαστούν είτε με το έξυπνο χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων (iMT) είτε με το αυτόματο 7DCT.

Όλα τα νέα Sportage διαθέτουν την τεχνολογία Idle Stop-and-Go της Kia που απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο, προσφέροντας περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση των εκπομπών ρύπων. Επίσης, είναι εφικτή η χρήση της λειτουργίας ISG σε συνδυασμό με το κορυφαίο πακέτο τεχνολογίας ADAS της Kia, η οποία ελέγχει το χώρο μπροστά για να καθορίσει εάν και πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το ISG, όπως όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε πινακίδα στοπ ή σε διασταύρωση. Αυτός ο συνδυασμός αποφεύγει τα άσκοπα start/ stop του κινητήρα και ενημερώνει τον οδηγό ανά πάσα στιγμή για την τρέχουσα κατάσταση του ISG.

Βέλτιστη οδήγηση σε κάθε έδαφος και οδόστρωμα

Το ολοκαίνουργιο Sportage διαθέτει πρόγραμμα Terrain Mode και ECS

Έχοντας ως βάση τη νέα αρχιτεκτονική N3 της Kia, κάθε στοιχείο του νέου Sportage έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί για να βελτιώσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του πολυτελούς SUV.

Ένα εντελώς νέο στοιχείο εξοπλισμού είναι το Terrain Mode που κάνει το ντεμπούτο στο Sportage της πέμπτης γενιάς. Σχεδιασμένο για τους οδηγούς Sportage που κάνουν αποδράσεις ψυχαγωγίας και περιπέτειας στην ύπαιθρο, η εξαιρετικά προηγμένη λειτουργία Terrain Mode προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του Sportage έτσι ώστε το αυτοκίνητο να προσφέρει μια βέλτιστη δυναμική οδήγηση για κάθε δρόμο και περιβάλλον, όπως σε χιόνι, λάσπη και άμμο.

Εκτός από τη λειτουργία Terrain Mode, το Sportage διαθέτει τη λειτουργία Drive Mode και συγκεκριμένα τα προφίλ οδήγησης Comfort, Eco ή Sport. Για ευκολία και πρόσθετη ασφάλεια, όλα τα Drive Modes απεικονίζονται στην οθόνη υψηλής ανάλυσης του ψηφιακού πίνακα οργάνων.

Η νέα πλατφόρμα έχει βελτιώσει σημαντικά τα χαρακτηριστικά οδήγησης του νέου Sportage, συνδυάζοντας μια εκλεπτυσμένη, σταθερή και άνετη οδήγηση με ευέλικτο και δυναμικό χειρισμό. Ένα προηγμένο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης που έχει ρυθμιστεί σχολαστικά συμβάλλει στα κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά του.

Μια νέα ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (ECS) διασφαλίζει βέλτιστα επίπεδα άνεσης και κορυφαία επίπεδα ασφάλειας ανά πάσα στιγμή, χάρη στο συνεχή έλεγχο της απόσβεσης σε πραγματικό χρόνο. Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τετρακίνησης AWD διασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή της ροπής μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος και το στιλ οδήγησης, διασφαλίζοντας τόσο την οδηγική απόλαυση όσο και την πρόσφυση των τροχών.

Το DriveWise πρωτοπορεί στην ασφάλεια

Το Sportage διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ADAS ενεργητικής και παθητικής ασφαλείας

Με την ασφάλεια να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα κατά την φάση της εξέλιξης, το Sportage της 5ης γενιάς είναι ένα από τα ασφαλέστερα μοντέλα στην κατηγορία του.

Πίσω από την κομψή εξωτερική σχεδίασή του υπάρχει μια ενισχυμένη και με χαμηλό βάρος δομή αμαξώματος με υψηλή στρεπτική ακαμψία. Το νέο Sportage διαθέτει εξελιγμένα συστήματα συγκράτησης και ασφάλειας , όπως αερόσακο οδηγού/ συνοδηγού, πλευρικούς αερόσακους κουρτίνας, κεντρικό αερόσακο εμπρός καθίσματος και χαμηλούς πλευρικούς αερόσακους.

Η αναγνωρισμένη τεχνολογία Advanced Driver Assistance System (ADAS)-γνωστή και ως DriveWise- βοηθά το νέο Sportage να αποφύγει πιθανούς κινδύνους, προστατεύοντας πλήρως τους επιβάτες και τους άλλους χρήστες του δρόμου σε κάθε ταξίδι. Στο πλαίσιο του πακέτου DriveWise ADAS, το νέο Sportage διαθέτει το κορυφαίο στη βιομηχανία σύστημα Forward Collision-Avoidance Assist της Kia με λειτουργία Junction Tuning, η οποία βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων με τα επερχόμενα αυτοκίνητα που έρχονται από αριστερά στις διασταυρώσεις.

Το Highway Driving Assist (HDA) διατηρεί μια καθορισμένη απόσταση και ταχύτητα από το προπορευόμενο όχημα σε έναν αυτοκινητόδρομο και βοηθά στο «κεντράρισμα» του νέου Sportage στη λωρίδα κυκλοφορίας του. Το HDA μπορεί επίσης να ρυθμίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σύμφωνα με το όριο ταχύτητας.

Το Smart Cruise Control που βασίζεται στη λειτουργία πλοήγησης (NSCC) βοηθά στην πορεία του νέου Sportage με ασφαλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο χρησιμοποιώντας δεδομένα πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Επεκτείνοντας περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του NSCC, για τμήματα του αυτοκινητόδρομου όπου υπάρχουν στροφές και ανοιχτές καμπές, το σύστημα μειώνει αυτόματα και έγκαιρα την ταχύτητα. Μετά την στροφή και την επιστροφή στην ευθεία του αυτοκινητόδρομου, το NSCC επαναφέρει το όριο ταχύτητας στο αρχικό επίπεδο.

Το νέο Sportage διαθέτει τεχνολογία Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA) που παρέχει προειδοποίηση εάν το αυτοκίνητο υπερβαίνει το όριο ταχύτητας.

Στη διάρκεια της χρήσης του φλας για την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που ακολουθεί από πίσω, ένα νέο σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης τυφλού σημείου (BCA) θα προειδοποιήσει τον οδηγό. Μετά την προειδοποίηση, εάν παραμένει ο κίνδυνος, το BCA επεμβαίνει ενεργητικά ώστε το νέο Sportage να αποφύγει μια πιθανή σύγκρουση. Επίσης, το BCA είναι ενεργό σε καταστάσεις όπως οι παράλληλοι ελιγμοί στάθμευσης, βοηθώντας περαιτέρω στην αποφυγή σύγκρουσης με άλλα οχήματα που έρχονται από πίσω. Το Blind-Spot View Monitor (BVM) περιλαμβάνεται επίσης στο νέο Sportage και ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια και την ορατότητα του οδηγού κατά την αλλαγή λωρίδας, εμφανίζοντας μια εικόνα από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου στον πίνακα οργάνων και σε πραγματικό χρόνο.

Η απομακρυσμένη έξυπνη υποβοήθηση στάθμευσης Remote Smart Parking Assist (RSPA) βοηθά τον οδηγό να σταθμεύει από απόσταση ή να βγαίνει από ένα σημείο στάθμευσης ενώ αυτός βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο. Οι ελιγμοί στάθμευσης ενισχύονται περαιτέρω με την προσθήκη τεχνολογίας οπίσθιας προβολής (RVM) και τεχνολογίας Surround View Monitor (SVM), η οποία προβάλλει στιγμιότυπο του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος χώρου σε πραγματικό χρόνο.

Πρώτη εμφάνιση στην έκθεση IAA Mobility

Το ολοκαίνουργιο ευρωπαϊκό Sportage θα κάνει το ντεμπούτο του στο κοινό για πρώτη φορά στην έκθεση IAA Mobility. Στο Μόναχο, οι επισκέπτες της IAA Mobility (7-12 Σεπτεμβρίου) θα μπορούν να αναζητήσουν το νέο SUV της Kia στην Odeonsplatz.

Πηγή: Drive & Travel