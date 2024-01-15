Ford Tourneo Courier: Ας υποδεχτούμε το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας

Σας καλωσορίζουμε στο ολοκαίνουργιο Ford Tourneo Courier. Φτιαγμένο για δράση και έτοιμο για παιχνίδι, το όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων της Ford συνδυάζει το στυλ των SUV οχημάτων και χαρακτηριστικά που ενισχύουν την πρακτικότητα σε ένα αμάξωμα με μέγεθος φιλικό για χρήση στην πόλη, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει συγχρόνως πέντε άτομα και όλες τις απαραίτητες αποσκευές τους στο πορτμπαγκάζ.

Έχει ήδη ξεκινήσει να παράγεται στις προηγμένες εγκαταστάσεις της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας – εκεί που κατασκευάζεται και το Puma, το best-seller μοντέλο της Ford στην Ευρώπη.

Το συναρπαστικό ηλεκτρικό E-Tourneo Courier θα συμπληρώσει τη σειρά, με τις παραγγελίες να ανοίγουν αργότερα φέτος.

Το Tourneo σε πλήρη ανάπτυξη

Το πενταθέσιο Ford Tourneo Courier ολοκληρώνει την ευέλικτη οικογένεια οχημάτων πολλαπλών δυνατοτήτων Tourneo επόμενης γενιάς της Ford και πλέον είναι διαθέσιμο προς πώληση σε όλη την Ευρώπη.

Η Ford προσφέρει επίσης τα μοντέλα Tourneo Connect και Tourneo Custom με επτά και εννέα θέσεις αντίστοιχα. Όλα διαθέτουν εξαιρετικούς χώρους, πρακτικότητα και στυλ, όντας ιδανικά για πελάτες με ενεργό και δραστήριο τρόπο ζωής.

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει

Τα πρώτα σχέδια αποτύπωσαν με επιτυχία τον χαρακτήρα του νέου Tourneo Courier. Η μοναδική διχρωμία της ελκυστικής έκδοσης Active, οι μηχανουργημένες προσόψεις των ζαντών αλουμινίου και η επένδυση του αμαξώματος ήταν ήδη μέρος του οράματος.

Οι ομάδες σχεδίασης της Ford τελειοποίησαν τις λεπτομέρειες του μοντέλου περνώντας από τον σχεδιασμό στην παραγωγή. Μια τολμηρή, κάθετη μάσκα με ενσωματωμένους προβολείς τονίζει το πλάτος και τη στιβαρότητα του οχήματος.

Το εκρηκτικό πράσινο χρώμα του αμαξώματος που δημιουργεί αντίθεση με τη λευκή οροφή χαρίζει στο Tourneo Courier Active έναν μοναδικό χαρακτήρα. Οι έντονες γραμμές με επιρροές από SUV οχήματα αγκαλιάζουν την ευρύχωρη καμπίνα με τα μεγάλα παράθυρα και τον ακόμα μεγαλύτερο χώρο για τους επιβάτες.

«Σχεδιάσαμε το Tourneo Courier για να βοηθήσουμε τους πελάτες να ζήσουν στο έπακρο τη ζωή τους - είτε βγαίνουν έξω με την οικογένεια και τους φίλους τους είτε επιστρέφουν στο σπίτι με τα πίσω καθίσματα πλήρως αναδιπλωμένα και τα ποδήλατα στο πίσω μέρος - και ο εξωτερικός σχεδιασμός εκφράζει αυτόν τον πρακτικό χαρακτήρα. Ο εμπνευσμένος από το SUV σχεδιασμός είναι στιβαρός εξωτερικά, με το εσωτερικό να είναι ευρύχωρο, διαμορφώνοντας ένα στιβαρό και πρόθυμο σύντροφο για τον πολυάσχολο τρόπο ζωής των πελατών μας» δήλωσε ο Amko Leenarts, Design director, Ford Europe.

Καμπίνα που κάνει ευκολότερη τη ζωή σας

Οι ψηφιακές εμπειρίες που προσφέρει η καμπίνα υποστηρίζονται από ένα ενσωματωμένο μόντεμ ως στοιχείο βασικού εξοπλισμού , το οποίο επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού για πολλαπλές μονάδες. Τα νέα χαρακτηριστικά του cockpit περιλαμβάνουν:

• Το SYNC παρέχει άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες μουσικής, podcast, πλοήγησης και πολλές ρυθμίσεις του οχήματος. Στο Tourneo Courier, όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας κεντρικής οθόνης αφής 8 ιντσών.

• Ένα ψηφιακό σύμπλεγμα οθονών αντικαθιστά τα παραδοσιακά αναλογικά όργανα. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν ταυτόχρονα την ταχύτητά τους, τις πινακίδες κυκλοφορίας, τις ειδοποιήσεις πλοήγησης και άλλες πληροφορίες του οχήματος και να διαμορφώνουν τις οθόνες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

• Η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης, 6 οι θύρες USB και το στάνταρ ασύρματο mirroring τηλεφώνου μέσω Android Auto και Apple CarPlay μπορούν να βοηθήσουν τους επιβάτες να παραμένουν συνδεδεμένοι.

• Τέρμα οι βεντούζες στο παρμπρίζ και οι βάσεις στους αεραγωγούς. Τώρα, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τηλέφωνο για λειτουργίες πλοήγησης, μουσικής ή κλήσεις hands-free μπορούν να στερεώσουν τη συσκευή τους στη ενσωματωμένη βάση στήριξης τηλεφώνου ώστε να βρίσκεται σε ασφαλές αλλά ορατό σημείο.

• Περισσότεροι πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι στο ταμπλό και τις πόρτες προσφέρονται για την φύλαξη σνακ, μπουκαλιών νερού, καλωδίων USB και αποδείξεων για μεγαλύτερη τάξη αλλά και ασφάλεια στην καμπίνα.

Γεμάτο πρακτικότητα



Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση του αμαξώματος σημαίνει ότι το εσωτερικό του Tourneo Courier είναι σημαντικά πιο ευρύχωρο και πρακτικό από αυτό του απερχόμενου μοντέλου, με αυξημένο χώρο τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές.

Με πάνω από 44% περισσότερο χώρο αποσκευών, δεν χρειάζεται να παίρνετε μαζί σας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μια μεγάλη πίσω πόρτα προστατεύει από τη βροχή καθώς οι οικογένειες γεμίζουν το πορτμπαγκάζ ή φοράνε τις γαλότσες τους, ενώ ένας προαιρετικός ογκομετρικός συναγερμός προστατεύει τόσο το Tourneo Courier όσο και το περιεχόμενό του.



• Λασπωμένες μπότες; Στο πορτμπαγκάζ

Για να διατηρήσουν το πορτμπαγκάζ καθαρό - ή να αφήσουν χώρο για τη φιλοξενία των σκυλιών - οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες θήκες που είναι ενσωματωμένες στα πλευρικά πάνελ για τα λασπωμένα ή άλλα αντικείμενα. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, το Tourneo Courier προσφέρει άπλετο χώρο για μεγαλύτερα αντικείμενα με χωρητικότητα έως και 2.162 λίτρα.

• Ευρύχωρο για τη μεταφορά πέντε ατόμων

Κάθε Tourneo Courier διατίθεται με τριθέσιο πίσω πάγκο που προσφέρει περισσότερο χώρο για το κεφάλι και τους ώμους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Τα καθίσματα είναι διαιρούμενα σε αναλογία 60/40, αναδιπλώνονται και πέφτουν, επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως και 1,4 μέτρων.

• Μία έξυπνη πινελιά στο εσωτερικό

Το Tourneo Courier Active έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για υπαίθριες δραστηριότητες – ακόμα και τα ίδια τα καθίσματα. Αυτά φέρουν μερική επένδυση από με μαλακό τεχνητό ύφασμα που καθαρίζεται εύκολα, δεν επηρεάζεται από τα βρεγμένα ρούχα και δεν αφήνει κρύα αίσθηση τον χειμώνα

• Ασφαλής πίσω πρόσβαση για τα παιδιά

Οι συρόμενες πλαϊνές πόρτες διαθέτουν μεγάλο άνοιγμα και διευκολύνουν την επιβίβαση ή την πρόσδεση μικρών παιδιών στα καθίσματά τους. Βοηθούν επίσης στην αποφυγή ζημιών ή τυχαίων χτυπημάτων σε άλλα αυτοκίνητα κατά το άνοιγμα της πίσω πόρτας σε στενούς χώρους στάθμευσης.

• Trend

Το Tourneo Courier Trend προσφέρει ευρυχωρία, συνδεσιμότητα και σχεδίαση τύπου SUV σε ένα πρακτικό, προσιτό όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων.

• Titanium

Η premium έκδοση Titanium προσθέτει ζάντες αλουμινίου, λεπτομέρειες χρωμίου γύρω από τη μάσκα και τους προβολείς καθώς και βελτιωμένα χαρακτηριστικά καμπίνας για υψηλότερα επίπεδα άνεσης.

• Active

Η δημοφιλής έκδοση Active τονίζει το τολμηρό στυλ που υποστηρίζει ένα δραστήριο life-style με μαύρα προστατευτικά, εμπρός και πίσω προστατευτικές ποδιές, μοναδικές ζάντες αλουμινίου και επενδύσεις στην καμπίνα

Μία αποδοτική, απολαυστική οδήγηση

Ο δυναμικός οδηγικός χαρακτήρας, ο άμεσης απόκρισης υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας Ford EcoBoost και το νέο αυτόματο κιβώτιο για γρήγορες αλλαγές σχέσεων, καθιστούν το Tourneo Courier εύκολο και άνετο στην οδήγηση στην πόλη ή στον ανοιχτό δρόμο.

Αξιοποιώντας τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τις βελτιωμένες δυνατότητες που προσφέρει η πιο πρόσφατη πλατφόρμα συμπαγών οχημάτων της Ford, κάθε Tourneo Courier διαθέτει στάνταρ μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης για ξέγνοιαστη οδήγηση, που περιλαμβάνει:

• Lane-Keeping System

• Pre-Collision Assist

• Intelligent Speed Assist

• Traffic Sign Recognition

• Driver Alert

• Wrong Way Alert

• Cruise Control

Ανάλογα με την έκδοση και τις επιλογές, διατίθενται επίσης:

• Blind Spot Information System

• Cross-Traffic Alert

• Intelligent Adaptive Cruise Control με Lane Change Assistance – με λειτουργία Stop & Go για μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο

• Intersection Assist 10

Εκτός από τα νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, οι στάνταρ πίσω αισθητήρες στάθμευσης διευκολύνουν την οδήγηση στην πόλη, ενώ ο κύκλος στροφής των 10,7 μέτρων και το συνολικό μήκος αμαξώματος που δεν ξεπερνά τα 4,4 μέτρα βελτιώνουν την ευελιξία και την πρόσβαση σε στενούς χώρους.

Όλα τα μοντέλα του Tourneo Courier παίρνουν κίνηση από τον βελτιωμένο, υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost της Ford που αποδίδει 125 PS - 25% περισσότερη ισχύ από το προηγούμενο μοντέλο.Το Auto Start-Stop και το Active Grille Shutter περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση.

Εκτός από το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, οι πελάτες μπορούν τώρα να επιλέξουν και ένα νέο 7-τάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη, το οποίο επιτρέπει γρήγορες αλλαγές και άμεση απόκριση, χωρίς απώλεια ροπής, βελτιώνουν την αποδοτικότητα στις χαμηλές ταχύτητες σε σύγκριση με το χειροκίνητο κιβώτιο.



Πηγή: skai.gr

