Νέο Ford Kuga: Αναβαθμισμένη σχεδίαση, τεχνολογία και άνεση για το ολοκληρωμένο, ηλεκτροκίνητο SUV

Η Ford αποκάλυψε το νέο Kuga, ένα SUV που είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τις καθημερινές δραστηριότητες των πελατών με τολμηρή σχεδίαση, έξυπνες τεχνολογίες και ηλεκτροκίνητες εκδόσεις για όλες τις ανάγκες. Το νέο Kuga αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στο ταξίδι της Ford προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη έως το 2035. Η ολοκληρωμένη γκάμα κινητήριων μονάδων που περιλαμβάνει βελτιωμένες επιλογές plug-in υβριδικών (PHEV) και πλήρως υβριδικών συστημάτων (FHEV) αποτελεί το ιδανικό σκαλοπάτι προς την αμιγή ηλεκτροκίνηση δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να βιώσουν την εκλεπτυσμένη λειτουργία, την άνεση, αλλά και τις μειωμένες εκπομπές ρύπων που μπορούν να προσφέρουν τα ηλεκτροκίνητα συστήματα μετάδοσης.

Το νέο Kuga εισάγει μια νέα σχεδίαση τόσο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, με κάθε έκδοση να προσφέρει μια πιο ξεχωριστή εμφάνιση και μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Επίσης, λανσάρεται για πρώτη φορά η νέα έκδοση Active, η οποία διαθέτει πιο στιβαρό στυλ και τεχνικές αναβαθμίσεις που παρέχουν πρόσθετη ευελιξία.

Στο εσωτερικό, το νέο Ford Kuga διαθέτει βελτιωμένη λειτουργικότητα και πιο απέριττη διάταξη, προσφέροντας σε οδηγό και επιβάτες ένα πιο άνετο και ξεκούραστο περιβάλλον, σε συνδυασμό με προηγμένες λειτουργίες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και άνεσης.

Η τεχνολογία SYNC 4 τελευταίας γενιάς της Ford είναι στάνταρ και περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα πλοήγηση συνδεδεμένη στο cloud και συνδεδεμένο φωνητικό έλεγχο με κατανόηση φυσικής γλώσσας, τα οποία υποστηρίζονται από μια κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών με οριζόντιο προσανατολισμό. Η ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto παρέχει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα smartphone, ενώ η συνδεσιμότητα 5G FordPass υποστηρίζει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων και τις ενημερώσεις λογισμικού που αναβαθμίζουν το όχημα με την πάροδο του χρόνου.

«Το νέο μας Kuga ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο τα χαρακτηριστικά που οι πελάτες μας λένε ότι αγαπούν και που το έχουν καταστήσει το πρώτο σε πωλήσεις plug-in υβριδικό όχημα στην Ευρώπη για δύο συνεχόμενα χρόνια, και όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης και πάλι για το 2023» δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue, Europe. «Τα βελτιωμένα υβριδικά και plug-in υβριδικά κινητήρια σύνολα με κορυφαία στην κατηγορία τους ικανότητα ρυμούλκησης, ακόμα πιο έξυπνες τεχνολογίες άνεσης και οδήγησης και ανανεωμένη, τολμηρή σχεδίαση, θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς οδηγών SUV στις καθημερινές τους μετακινήσεις και δραστηριότητες.»

Η ανανεωμένη γκάμα περιλαμβάνει τώρα την ακόμα πιο ικανή έκδοση Active

Η πιο δυναμική και γεμάτη αυτοπεποίθηση σχεδίαση του νέου Ford Kuga αντικατοπτρίζει τις μεγαλύτερες δυνατότητές του. Το νέο SUV ξεχωρίζει για τη νέα εμπρός όψη του, με την τολμηρή σχεδίαση της μάσκας να πλαισιώνεται από μια μπάρα φώτων LED, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος και καταλήγει απρόσκοπτα στους νέους full LED προβολείς του νέου Ford Kuga. Το μπλε οβάλ σήμα της Ford δεσπόζει τώρα σε περίοπτη θέση στο κέντρο της μάσκας, ενώ χαρακτηριστικό είναι επίσης το φουσκωμένο καπό και οι έντονες ακμές του, που τονίζουν τη δύναμη του Kuga.

Η νέα σχεδίαση των πίσω φωτιστικών σωμάτων που θυμίζει ανεστραμμένο μπαστούνι του χόκεϊ συμπληρώνει τη συνολική αισθητική των προβολέων, ενώ η χαρακτηριστική πινελιά στο πίσω μέρος του νέου Kuga είναι ένα προστατευτικό στοιχείο χαμηλά στον προφυλακτήρα στο χρώμα του πάγου. Ο νέος διαχύτης αέρα και η απουσία λαβής για την πίσω πόρτα ολοκληρώνουν την απέριττη και εκλεπτυσμένη εμφάνιση του πίσω μέρους.

Το νέο Ford Kuga προσφέρει τώρα μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των παραλλαγών του, με αποτέλεσμα οι πελάτες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία στο να επιλέγουν την έκδοση που ταιριάζει τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις ανάγκες τους.

Η νέα έκδοση Active εντάσσεται για πρώτη φορά στη γκάμα του Ford Kuga, διαθέτοντας μία ισχυρή οπτική ταυτότητα, χάρη στα μοναδικά εξωτερικά και εσωτερικά σχεδιαστικά στοιχεία της, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες βελτιώσεις για αυξημένες ικανότητες σε δύσκολες συνθήκες. Η πιο έντονη μάσκα, η οποία ξεχωρίζει για τα φαρδιά κάθετα στοιχεία της σε γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, συμπληρώνεται από μια χαρακτηριστική κάτω γρίλια και ποδιά, που σηματοδοτούν τον πιο «ενεργό» χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης. Tα σήματα Active στα εμπρός φτερά και τα αντίστοιχα λογότυπα στα ασημί κάτω διακοσμητικά των θυρών υπογραμμίζουν επίσης τον πιο στιβαρό χαρακτήρα του νέου Ford Kuga Active. Ταυτόχρονα, μία μοναδική ποδιά και το κάτω τμήμα του προφυλακτήρα διαμορφώνουν μία εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το νέο Kuga Active διαθέτει επίσης μοναδικά σχέδια ζαντών αλουμινίου 18 και 19 ιντσών με μηχανουργημένο και βαμμένο φινίρισμα. Η έκδοση Active X του νέου Kuga προσθέτει την επιλογή μαύρου φινιρίσματος για τα καλύμματα των καθρεπτών και την οροφή, καθώς και μοναδικές διακοσμήσεις στα μαρσπιέ.

Στο εσωτερικό, το Kuga Active διακρίνεται από το λογότυπο Active στις μοναδικές επενδύσεις των καθισμάτων και τα πατάκια, ενώ ο πίνακας οργάνων και οι επενδύσεις των θυρών φέρουν φινίρισμα από βουρτσισμένο σκούρο ξύλο με ματ φινίρισμα. Η έκδοση Active X διαθέτει επίσης επενδύσεις Sensico και neo-suede στα καθίσματα άνεσης που ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό και μπορούν να ρυθμίζονται σε 18 κατευθύνσεις.

Οι βελτιώσεις του Kuga Active δεν περιορίζονται στην εμφάνιση και τον εξοπλισμό. Οι νέες εκδόσεις Kuga Active Hybrid και EcoBoost έχουν αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 10 mm εμπρός και 5 mm πίσω, για κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ το πρόσθετο drive mode με την ονομασία Trail μεταβάλλει την απόκριση του γκαζιού και του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης ώστε ο οδηγός να μπορεί να ελέγχει πιο αποτελεσματικά το αυτοκίνητο σε μαλακές επιφάνειες όπως η άμμος ή η λάσπη.

Με τη σειρά του, το Kuga Titanium διακρίνεται για τα κάθετα στοιχεία της εμπρόσθιας μάσκας, τις οριζόντιες μπάρες στην κάτω μάσκα και τα λεπτά κάθετα φώτα ομίχλης. Μια χρωμιωμένη μπάρα που βρίσκεται χαμηλότερα τονίζει το πλάτος του νέου Ford Kuga και συνδυάζεται με επένδυση χρωμίου για τα πλαϊνά παράθυρα, προσδίδοντας στην έκδοση Titanium μια ιδιαίτερα κομψή αλλά και διακριτική συγχρόνως ποιότητα.

Το Kuga ST-Line Χ διαθέτει μια μοναδική σχεδίαση στο εμπρός μέρος, με μεγαλύτερη μάσκα σε στιλ «καρχαρία» και μια διακριτική κάτω αεροτομή στον προφυλακτήρα, που τονίζει τον πιο σπορ χαρακτήρα της έκδοσης. Επιπλέον, διαθέτει πρόσθετα στοιχεία σε χρώμα ίδιο με εκείνο του αμαξώματος, όπως οι κάτω προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, οι πλαϊνές ποδιές και το κάτω στοιχείο του διαχύτη αέρα. Τέλος, το κάτω σημείο του προφυλακτήρα στο εμπρός μέρος είναι διακοσμημένο με χρωμιωμένες λεπίδες, ενώ χαρακτηριστικές επίσης είναι τόσο οι κόκκινες δαγκάνες φρένων όσο και τα μαρσπιέ που φέρουν το λογότυπο ST-Line X.

Η ανανεωμένη παλέτα εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει το νέο ζωηρό Desert Island Blue και το πολυτελές Bursting Green, μαζί με τα Agate Black, Solar Silver, Frozen White και Lucid Red, ενώ πέντε νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου αναδεικνύουν το φρέσκο στυλ του νέου Kuga.

Στο εσωτερικό, το νέο Ford Kuga συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία επίπεδα πρακτικότητας και άνεσης, στα οποία τώρα προστίθεται ένα πιο απέριττο και χαλαρωτικό περιβάλλον.Το λιτό εσωτερικό με τους λιγότερους φυσικούς διακόπτες μειώνει την διάσπαση της προσοχής του οδηγού. Ταυτόχρονα, τα βασικά χειριστήρια είναι εργονομικά τοποθετημένα, ενώ όλες οι πληροφορίες παρέχονται με ευδιάκριτο τρόπο. Τόσο ο πίνακας οργάνων όσο και οι επενδύσεις των θυρών κοσμούνται πλέον με ένα μεγαλύτερο διακοσμητικό στοιχείο με μοναδικό φινίρισμα για κάθε έκδοση, ενώ αναλόγως διαφοροποιούνται οι επενδύσεις των καθισμάτων και οι ραφές.

Η εξαιρετική πρακτικότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό και του νέου Kuga. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς μπορούν να μετακινούνται σε μια διαδρομή 140 mm και να προσφέρουν πάνω από 1 μέτρο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών ή έως και 553 λίτρα στο χώρο αποσκευών, ώστε να υποστηρίζουν όλους τους συνδυασμούς επιβατών και αποσκευών.

Οι εκδόσεις X είναι επίσης εξοπλισμένες με καθίσματα άνεσης για οδηγό και συνοδηγό, που παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε 18 κατευθύνσεις - είναι εγκεκριμένα από τον κορυφαίο οργανισμό για την υγεία της σπονδυλικής στήλης Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), την καμπάνια για πιο υγιή πλάτη, ενώ ταυτόχρονα είναι επενδυμένα με premium Sensico και neo-suede συνθετικό δέρμα.

«Το νέο Kuga προσφέρει αυτοπεποίθηση και ελευθερία στον οδηγό και αυτό εκφράζεται οπτικά με την ισχυρή, χαρακτηριστική σχεδίαση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» δήλωσε ο Amko Leenarts, Design director, Ford, Europe.

Αναβαθμισμένη υβριδική τεχνολογία

Το Kuga Plug-In Hybrid είναι το PHEV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, και τα αναβαθμισμένα ηλεκτροκίνητα συστήματα μετάδοσης του νέου μοντέλου προσφέρουν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις και δυνατότητες, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει μια επιλογή που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των πελατών και υποστηρίζει τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Τόσο το νέο Kuga Plug-In Hybrid όσο και το Kuga Hybrid AWD (FHEV) επωφελούνται τώρα από έναν μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα και ένα αναβαθμισμένο power-split αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας σημαντικά οφέλη όσον αφορά τις επιδόσεις και την ικανότητα ρυμούλκησης για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Σε επίπεδο επιδόσεων, το Kuga Plug-In Hybrid έχει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα - σχεδόν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερα από πριν - ενώ τόσο το Kuga Plug-In Hybrid όσο και το Kuga Hybrid AWD προσφέρουν την καλύτερη στην κατηγορία τους ικανότητα ρυμούλκησης που είναι αυξημένη πάνω από 30%, φτάνοντας τα 2.100 kg.

Το Kuga Plug-In Hybrid συνδυάζει την αποδοτικότητα και την εκλεπτυσμένη λειτουργία ενός ηλεκτροκίνητου συστήματος κίνησης με την αυτονομία και την ελευθερία που προσφέρει ένας εξελιγμένος κινητήρας εσωτερικής καύσης. Ο βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων της Ford, ο οποίος λειτουργεί στον κύκλο Atkinson, ο ηλεκτροκινητήρας, η γεννήτρια και η μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 14,4 kWh αποδίδουν 243 ίππους. Οι πιστοποιημένες εκπομπές CO2 είναι 20-28 g/km WLTP και η κατανάλωση καυσίμου 0,9-1,2 l/100 km, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία ανέρχεται σε 60-69 km.

Το νέο Kuga Hybrid διαθέτει ένα αυτοφορτιζόμενο σύστημα κίνησης FHEV με δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις, με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς μέσω του συστήματος Ford Intelligent All-Wheel Drive. Ο βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια και μπαταρία ιόντων λιθίου εξασφαλίζοντας πιστοποιημένες τιμές εκπομπών CO2121-146 g/km (WLTP) και κατανάλωση καυσίμου 5,3-6,4 l/100 km. Η αυτονομία του Kuga Hybrid φτάνει έως και τα 900 km με ένα μόνο ρεζερβουάρ καυσίμου. Το προηγμένο υβριδικό σύστημα του μοντέλου είναι σε θέση να εξασφαλίσει έως 64% αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση με τον βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost της Ford, ο οποίος προσφέρει απόδοση 150 PS, κατανάλωση 6,3-7,2 l/100 km και εκπομπές CO2 144-163 g/km (WLTP).

Νέες τεχνολογίες μειώνουν το στρες της οδήγησης

Οι τεχνολογίες άνεσης τελευταίας γενιάς και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού απογειώνουν την εμπειρία οδήγησης και ιδιοκτησίας του νέου Kuga.

Το κορυφαίο σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 4 της Ford χρησιμοποιεί διπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σχέση με το σύστημα SYNC 3 του απερχόμενου Kuga και διαθέτει έναν εξελιγμένο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να μαθαίνει από τις ενέργειες του οδηγού και να παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου.

Ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται το SYNC 4 μέσω μιας οθόνης αφής 13,2 ιντσών. Αυτή διαθέτει μια διαισθητική διεπαφή για γρήγορες και εύκολες επιλογές και ενέργειες μέσω της οθόνης, καθώς και μέσω του συνδεδεμένου φωνητικού ελέγχου. Βασικά χειριστήρια ελέγχου λειτουργιών όπως η θέρμανση και ο εξαερισμός, εμφανίζονται πάντοτε στο κάτω τμήμα της οθόνης, για ευκολότερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και για μία πιο απέριττη εμφάνιση της κεντρικής κονσόλας.

Η κεντρική οθόνη με οριζόντια διάταξη υποστηρίζεται από έναν νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 12,3 ιντσών, ο οποίος είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις νέου Kuga. Η οθόνη μπορεί να διαμορφώνεται ώστε να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του οδηγού. Παρέχει μοναδικές θεματικές ενδείξεις. ανάλογα με το επιλεγμένο drive mode, ενώ σημαντικές πληροφορίες, όπως οι τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, προβάλλονται πιο έντονα όταν ενεργοποιούνται.

Όλες οι εκδόσεις του νέου Kuga διαθέτουν ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto και δυνατότητα σύνδεσης δύο smartphone, με μόντεμ 5G για εξαιρετικά γρήγορη συνδεσιμότητα και απρόσκοπτο streaming. Το νέο SUV διαθέτει επίσης ενσωματωμένη ψηφιακή βοηθό Alexa, που επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν ερωτήσεις ή να δίνουν εντολές χωρίς συνδεδεμένο smartphone και να απολαμβάνουν τα οφέλη των λειτουργιών ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας της Alexa.

Το νέο Kuga προσφέρει επίσης πρόσθετη υποστήριξη σε πελάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ικανότητα ρυμούλκησης. Το Trailer Connection Checklist διατίθεται μέσω του SYNC 4 και του FordPass App και παρέχει μια ολοκληρωμένη λίστα βημάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο ο κοτσαδόρος όσο και το ρυμουλκούμενο είναι σωστά συνδεδεμένα και ασφαλισμένα.

Το Trailer Tow Navigation, που παρέχεται επίσης μέσω του συστήματος SYNC 4, επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρήστη που περιλαμβάνει το μήκος, το ύψος και το βάρος του οχήματος και του τρέιλερ. Με την εισαγωγή ενός προορισμού στο σύστημα πλοήγησης, αυτό θα υπολογίσει μια διαδρομή που θα αποφεύγει κλειστές στροφές, χαμηλές γέφυρες και άλλα επικίνδυνα εμπόδια και οδικές συνθήκες, μειώνοντας τον φόρτο του οδηγού και δίνοντας στους πελάτες μεγαλύτερη ελευθερία να απολαύσουν τις δραστηριότητές τους.

Η εξελιγμένη αναγνώριση ομιλίας επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν φυσική ομιλία σε 15 ευρωπαϊκές γλώσσες, λέγοντας απλά την φράση «O.K. SYNC» ή «Hey Ford» για να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα. Τα ενσωματωμένα δεδομένα συνδυάζονται με αναζητήσεις στο Διαδίκτυο ώστε να παρέχονται γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις για ψυχαγωγία, γραπτά μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις, καιρικές συνθήκες και λειτουργίες του κλιματισμού, χωρίς ο οδηγός να παίρνει τα χέρια του από το τιμόνι και το βλέμμα του από τον δρόμο.

Το νέο Ford Kuga επωφελείται επίσης από τη δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην υπηρεσία Connected Navigation, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, καθώς και in-vehicle και in-cloud routing, ώστε να παρέχει τις ταχύτερες ή τις πιο αποδοτικές σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου διαδρομές. Το Connected Navigation μπορεί επίσης να ειδοποιεί τους οδηγούς για δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διαδρομή ή στον προορισμό τους και παρέχει τρισδιάστατους χάρτες μεγάλων πόλεων και πληροφορίες στάθμευσης, μειώνοντας το άγχος κατά την πλοήγηση σε άγνωστα περιβάλλοντα.

Το νέο Kuga Plug-In Hybrid προσφέρει τεχνολογία γεωεντοπισμού (geofencing) για αυτόματη μετάβαση σε ηλεκτρική λειτουργία μηδενικών εκπομπών όταν εισέρχεται σε περιβαλλοντικές ζώνες χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Αυτό συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε κυκλοφοριακά επιβαρυμένες περιοχές.

Το SYNC 4 προσφέρει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού που θα βελτιώνουν το νέο Kuga με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, μπορεί να εγκαταστήσει μεγάλο μέρος του νέου λογισμικού στο παρασκήνιο ή σε προκαθορισμένες ώρες, ενώ πολλές ενημερώσεις δεν απαιτούν καμία ή ελάχιστες ενέργειες από τους πελάτες. Αυτές οι ενημερώσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας ιδιοκτησίας και στη μείωση των επισκέψεων στο συνεργείο, καθώς και στην αναβάθμιση των χαρακτηριστικών, της ποιότητας, των εμπειριών, των δυνατοτήτων και των ευκολιών που παρέχει το όχημα.

Κάνοντας χρήση την εφαρμογή FordPass, μια σειρά από συνδεδεμένες υπηρεσίες μπορούν να ελέγχονται μέσω smartphone, επιτρέποντας στον πελάτη να παραμένει συνδεδεμένος με το αυτοκίνητό του από οπουδήποτε υπάρχει σήμα δεδομένων και να χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως τα Vehicle Status - για τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου, της διάρκειας ζωής του λαδιού και άλλα - και Remote Start.

Οι προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού περιλαμβάνουν στάνταρ προβολείς full LED με Automatic High Beam Control, και Manoeuvring Light που ενεργοποιεί τον εμπρός προβολέα ομίχλης για καλύτερη ορατότητα όταν το όχημα ανιχνεύει ελιγμό με χαμηλή ταχύτητα. Επιπλέον, ένας προαιρετικός προβολέας υψηλών προδιαγραφών Dynamic Pixel LED ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά όπως:

• Glare-Free High Beam, που χρησιμοποιεί μία κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ για την ανίχνευση των αντίθετα διερχόμενων οχημάτων και δημιουργεί ένα «σκοτεινό σημείο» στο μοτίβο της φωτεινής δέσμης, μειώνοντας την ένταση των τμημάτων LED που, διαφορετικά, θα τύφλωναν τους άλλους οδηγούς, επιτρέποντας τη συχνότερη χρήση της μεγάλης σκάλας.

• Predictive Dynamic Bending Light, που υποστηρίζεται από δεδομένα πλοήγησης και μια κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ για να κατευθύνει το μοτίβο της δέσμης στο σημείο ενδιαφέροντος ακολουθώντας την καμπύλη του δρόμου, πριν καν ο οδηγός αρχίσει να στρίβει. Αυτό αυξάνει το οπτικό πεδίο και προσφέρει ταχύτερη και πιο ακριβή απόδοση σε σχέση με τα συστήματα που βασίζονται μόνο στην κάμερα.

• Bad-Weather Light, που αλλάζει το μοτίβο δέσμης για καλύτερη ορατότητα όταν ενεργοποιούνται οι υαλοκαθαριστήρες

• Sign-based Light, που χρησιμοποιεί μια κάμερα που «κοιτά» προς τα εμπρός για να ανιχνεύει τις πινακίδες οδικής σήμανσης και να τις χρησιμοποιεί ως γνώμονα για να προσαρμόσει το μοτίβο της δέσμης και να φωτίσει καλύτερα τους δικυκλιστές και τους πεζούς σε διασταυρώσεις και κυκλικούς κόμβους.

• Tourist Mode, που επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει το μοτίβο της δέσμης για οδήγηση στα αριστερά ή στα δεξιά όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση φωτισμού και ορατότητα, χωρίς τον κίνδυνο να τυφλώνει τους αντίθετα διερχόμενους οδηγούς .

Στο πλευρό του οδηγού σε κάθε ταξίδι

Το νέο Kuga συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευση της Ford να παρέχει στους πελάτες τα πιο πρόσφατα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία ενισχύουν το αίσθημα εμπιστοσύνης και καθιστούν κάθε ταξίδι λιγότερο απαιτητικό.

Το διαθέσιμο Driver’s Assistance Pack συνδυάζει τις βασικές τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού, που απλουστεύουν το ταξίδι και διευκολύνουν την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Μια αναβαθμισμένη έκδοση του Adaptive Cruise Control με Stop & Go, περιλαμβάνει τώρα Predictive Speed Assist, το οποίο ενσωματώνει τη δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε στροφές, κυκλικούς κόμβους και κατά την είσοδο ή την έξοδο από τους αυτοκινητόδρομους, καθώς και τη μείωση της ταχύτητας για άλλα οχήματα και αλλαγές ορίων ταχύτητας. Το σύστημα θα ενημερώνει τον οδηγό για τον λόγο για τον οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα, μειώνοντας έτσι τις απαιτούμενες ενέργειες από αυτόν και συμβάλλοντας σε μια πιο χαλαρή και άνετη εμπειρία οδήγησης.

Το Intersection Assist παρακολουθεί τον δρόμο μπροστά για την περίπτωση που κινούνται οχήματα σε παράλληλες λωρίδες, προσφέροντας τώρα αυξημένη λειτουργικότητα. Μια νέα εμπρός κάμερα με ευρύτερο πεδίο ανίχνευσης μπορεί να εντοπίζει επερχόμενες μοτοσικλέτες και ποδήλατα όταν στρίβουν στην πορεία του οχήματος και μπορεί επίσης να ανιχνεύει πεζούς και δικυκλιστές που διασχίζουν έναν δρόμο στον οποίο ο οδηγός στρίβει. Το Intersection Assist μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα για να βοηθήσει στην πρόληψη ή στη μείωση της σφοδρότητας των ατυχημάτων αυτού του είδους και λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται οδική σήμανση ή εξοπλισμό, καθώς και τη νύχτα με ενεργοποιημένους τους προβολείς.

Μία διαθέσιμη κάμερα surround-view 360 μοιρών παρέχει πανοραμική θέα από πάνω από το όχημα, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει αντικείμενα και εμπόδια που διαφορετικά δεν είναι ορατά από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ειδικότερα κατά τη διάρκεια ελιγμών με χαμηλή ταχύτητα.

Ο οδηγός του νέου Kuga μπορεί επίσης να επιλέξει οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες προβολές απεικόνισης που θα τον βοηθήσουν σε συγκεκριμένα σενάρια. Το Corner View κάνει ζουμ σε όποια γωνία του οχήματος επιλεγεί - ιδανικό για ελιγμούς κοντά σε κράσπεδο ή έναν τοίχο γκαράζ. Το Offset View δίνει μια μεγεθυμένη προβολή του εμπρός ή του πίσω μέρους του αυτοκινήτου με τα ίχνη των ελαστικών να εμφανίζονται στην εικόνα – ιδανικό στην περίπτωση που ο οδηγός θέλει να ευθυγραμμίσει το όχημα με τις ράγες ενός πλυντηρίου αυτοκινήτων ή όταν συνδέσει ένα τρέιλερ ή τροχόσπιτο.

Μια ακόμη νέα προσθήκη είναι το σύστημα Reverse Brake Assist, το οποίο βασίζεται στη λειτουργικότητα του Cross Traffic Alert για να παρέχει πρόσθετη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ελιγμών οπισθοπορείας. Εάν το όχημα ανιχνεύσει κάποιο στατικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα πεζούς, κιβώτια, ποδήλατα ή άλλα οχήματα, θα προειδοποιήσει τον οδηγό και θα ενεργοποιήσει τα φρένα για να αποτρέψει ή να μετριάσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Ομοίως, το Rear Cross Traffic Braking μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα που κινούνται, όπως πεζούς, δικυκλιστές ή οχήματα, και θα ενεργοποιήσει τα φρένα εάν κριθεί απαραίτητο.

«Το Ford Kuga κατέκτησε τους πελάτες από την πρώτη στιγμή που λανσαρίστηκε το 2008. Το νέο Kuga είναι το καλύτερο όλων των εποχών, προάγοντας το μοντέλο στο επόμενο επίπεδο, με νέες ικανότητες, λειτουργίες συνδεσιμότητας και άνεσης» δήλωσε ο Williams.

Το νέο Kuga θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας και θα πωλείται από τον Ιανουάριο του 2024.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

