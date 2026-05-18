Ford Pro: 7 νέα επαγγελματικά μοντέλα αλλάζουν τα δεδομένα στην Ευρώπη

Η Ford Pro επεκτείνει τώρα για πρώτη φορά αυτές τις δυνατότητες στις μικρές επιχειρήσεις. Μέσω των νέων Dealer Uptime Services, κάθε Επίσημος Έμπορος Ford μπορεί να λειτουργεί ως εξειδικευμένος διαχειριστής διαθεσιμότητας οχημάτων παρακολουθώντας την κατάστασή τους, επικοινωνώντας προληπτικά και προετοιμάζοντας ανταλλακτικά και συνεργεία πριν από την άφιξη του οχήματος. Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα δείχνουν ότι ο χρόνος επισκευής μειώνεται έως και κατά 50%, ενώ το 80% των επισκευών εντοπίζεται προληπτικά.

Για τους πελάτες, όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε αυξημένη διαθεσιμότητα, περισσότερες παραγωγικές ημέρες και υψηλότερα έσοδα από κάθε όχημα του στόλου. Για τους εμπόρους, σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για συντήρηση, ενίσχυση της πιστότητας των πελατών και δυνητικά σημαντική αύξηση των εσόδων. Και τα δύο αυτά οφέλη «ξεκλειδώνονται» με την αναβάθμιση του ρόλου του εμπόρου σε συνεργάτη παραγωγικότητας που θα βασίζεται στα δεδομένα, ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, τα εργαλεία και τη συνδεσιμότητα που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία των κατόχων στόλων επαγγελματικών οχημάτων.

Η Ford Pro διευρύνει επίσης τη γκάμα της με δύο νέα οχήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις:

• Το Ford Ranger Super Duty είναι διαθέσιμο με κορυφαίες δυνατότητες για τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις στην Ευρώπη. Το Ranger παραμένει το pick-up με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια ¹. Το νέο Ranger Super Duty διευρύνει τη γκάμα του μοντέλου έχοντας στόχο να καλύψει τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις στον κόσμο - όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δασοκομία, εξόρυξη και στρατιωτικές χρήσεις. Το όχημα προσφέρει συνολικό μεικτό βάρος (ωφέλιμο φορτίο + ρυμούλκηση) έως 8 τόνους, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων, ενώ διαθέτει ανάρτηση βαρέως τύπου, πρόσθετη προστασία κάτω από το αμάξωμα και μεγάλη απόσταση από το έδαφος, όλα απευθείας από το εργοστάσιο. Συνδυάζει τη φιλοσοφία «προτεραιότητα στην εργασία» με την άνεση καμπίνας, την συνδεσιμότητα και τις τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού του Ranger.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι εταιρείες μετατροπών που εξυπηρετούν τον αμυντικό τομέα αναζητούν ολοένα και περισσότερο έτοιμα οχήματα που καλύπτουν τις αυστηρές απαιτήσεις του στρατού», δήλωσε ο Baumbick. «Το Ranger Super Duty είναι το κατάλληλο όχημα για την αποστολή αυτή αλλά και το πιο ικανό Ranger που έχει κατασκευαστεί ποτέ, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία pick-up οχημάτων στην Ευρώπη. Είναι διαθέσιμο σε μεγάλη κλίμακα, απευθείας από το εργοστάσιό μας».

• Το νέο Transit City είναι το κατάλληλο εργαλείο για επιχειρήσεις που εστιάζουν στη συγκράτηση του κόστους και δραστηριοποιούνται σε πόλεις στις οποίες χρησιμοποιούνται μόνο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Το Ford Transit City είναι ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό βαν, σχεδιασμένο ειδικά για στόλους που δραστηριοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Καθώς όλο και περισσότερες πόλεις υιοθετούν ζώνες στις οποίες κινούνται μόνο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, το Transit City προσφέρει μία απλή και οικονομική μετάβαση για τις επιχειρήσεις. Για τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα και την αποφυγή πολυπλοκότητας, διατίθεται σε μία μόνο πλήρως εξοπλισμένη βασική έκδοση. Προσφέρεται σε τρεις παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης chassis cab για διαφορετικές διαμορφώσεις αμαξώματος, αποτελώντας έναν πρακτικό και αποδοτικό συνεργάτη. Θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσα στο έτος.

Μια νέα εποχή για τα επιβατικά μοντέλα της Ford στην Ευρώπη

Η Ford διαθέτει μία αγωνιστική κληρονομιά μεγαλύτερη του ενός αιώνα, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στους αγώνες ράλι, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Ευρώπη. Συνδυάζοντας το «εκτός δρόμου» DNA με την απαράμιλλη απόδοση στην άσφαλτο, η νέα ευρωπαϊκή γκάμα Ford θα προσφέρει multi-energy οχήματα στα οποία τα παραπάνω στοιχεία θα συνυπάρχουν μαζί με χαρακτηριστικά όπως ο απόλυτος έλεγχος και η ακρίβεια χειρισμού. Αυτά τα οχήματα θα είναι σχεδιασμένα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων.

Έως το τέλος του 2029, η Ford θα παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια επιβατικά μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για την Ευρώπη:

• Το νέο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Bronco έρχεται στην Ευρώπη. Το νέο multi-energy μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Ford Bronco είναι ένα στιβαρό compact SUV, το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

• Το ηλεκτρικό Hatch. Αυτό το νέο μικρό ηλεκτρικό όχημα συνδυάζει την ξεχωριστή σχεδίαση με τη χαρακτηριστική δυναμική οδήγησης που συνοδεύει τα μοντέλα Ford, φέρνοντας στην κατηγορία Β στοιχεία που εξελίχθηκαν στους αγώνες και προορίζονται για τον δρόμο.

• Το μικρό ηλεκτρικό SUV. Ένα δυναμικό, αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV που υιοθετεί σχεδιαστική φιλοσοφία και δυναμική συμπεριφορά εμπνευσμένες από τους αγώνες ράλι, ιδανικό για αστική χρήση.

• Δύο multi-energy crossover. Δύο επιπλέον crossover μοντέλα με αγωνιστικές καταβολές θα συμπληρώσουν τη νέα γκάμα έως τα τέλη του 2029.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τη στρατηγική της Ford να προχωρήσει την επιθετική της στρατηγική στην Ευρώπη», δήλωσε η Nicola Gilda, Managing Director, Peoples Automotive Group & Chair of Ford’s European Dealer Council. «Βασιζόμενοι στην επιτυχία της Ford Pro και αξιοποιώντας παράλληλα την αγωνιστική κληρονομιά της Ford για τον σχεδιασμό των νέων επιβατικών μοντέλων, είναι σαφές ότι η εταιρεία επιστρέφει για να κερδίσει.»

Συνεργασία για ταχύτητα και οικονομίες κλίμακας

Οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν για την Ford βασικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία αξίας τόσο στον τομέα των επαγγελματικών όσο και των επιβατικών οχημάτων. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, το βιομηχανικό αποτύπωμα και την εφοδιαστική αλυσίδα της Ford και των συνεργατών της, οι δύο πλευρές επωφελούνται σε επίπεδο αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και δυνατότητας παραγωγής σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως.

«Δεν πρόκειται απλώς για συμφωνίες. Πρόκειται για στρατηγικά εργαλεία ανάπτυξης», δήλωσε ο Baumbick. «Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους για να κινούμαστε με ταχύτητα και δυναμική στην παραγωγή. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο προϊόν, ώστε να προσφέρουμε οχήματα Ford που ξεχωρίζουν και προκαλούν ενθουσιασμό.»

Ένας πρακτικός δρόμος προς την ουδετερότητα άνθρακα

Η Ford υποστηρίζει τους οδηγούς της Ευρώπης καθώς και τις επιχειρήσεις για πάνω από 100 χρόνια, προσφέροντας προηγμένα αυτοκίνητα, pick-up και βαν που αγαπούν και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Η Ford έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της στο δρόμο προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. Όταν όμως οι στόχοι αυτοί δεν συμβαδίζουν με την πραγματική ζήτηση της αγοράς, το αποτέλεσμα είναι να λειτουργούν τελικά εις βάρος της μετάβασης, με τους καταναλωτές να διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παλαιότερα και πιο ρυπογόνα οχήματα. Μαζί με τα παραπάνω υπονομεύεται και η οικονομική βιωσιμότητα των βιομηχανικών επενδύσεων.

Επιπλέον, οι κανόνες «Made in Europe» πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων και τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν περιφερειακοί εταίροι όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ηνωμένο Βασίλειο στο βιομηχανικό μας οικοσύστημα. Ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός αυτών των αγορών θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τελικά θα αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές.

Αυτό που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο που να ευθυγραμμίζει τους στόχους με τις επιλογές των καταναλωτών και να παρέχει μια ρεαλιστική και αξιόπιστη προοπτική σε βάθος χρόνου. Η Ford ζητά μία προσέγγιση που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο:

• Ρεαλιστικοί στόχοι και κατάλληλες υποδομές φόρτισης: Οι στόχοι για τις εκπομπές CO2 πρέπει να αντανακλούν την πραγματική ζήτηση των καταναλωτών και την κατάσταση των υποδομών. Η επιβολή μιας μετάβασης με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον της αγοράς ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανανέωσης του στόλου οχημάτων – ενός κρίσιμου παράγοντα για τη μείωση των εκπομπών.

• Ένας νέος δρόμος: Η νομοθεσία πρέπει να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων όπως τα plug-in υβριδικά (PHEV) και τα ηλεκτρικά εκτεταμένης αυτονομίας (EREV) που προσφέρουν μια βιώσιμη οδό προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν σε οικογένειες και επιχειρήσεις να μειώσουν ήδη από σήμερα τις εκπομπές τους, μεγιστοποιώντας τα χιλιόμετρα που διανύουν αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η απαραίτητη υποδομή φόρτισης σε όλη την Ευρώπη.

• Προστασία για τις μικρές επιχειρήσεις: Περίπου το 10% των νέων βαν είναι ηλεκτρικά, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις τόσο με τις βελτιστοποιημένες κυρίως για τα επιβατικά οχήματα υποδομές φόρτισης, όσο και με καθυστερήσεις στην πρόσβαση στο δίκτυο για τις εγκαταστάσεις τους. Η επιβολή αυστηρών στόχων στα επαγγελματικά οχήματα λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος για επαγγελματίες όπως υδραυλικοί, οικοδόμοι και έμποροι που παραδοσιακά στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Στη Ford δεν κατασκευάζουμε οχήματα για να ανταποκριθούμε στις κανονιστικές απαιτήσεις, τα κατασκευάζουμε για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Baumbick. «Ο πιο γρήγορος δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές είναι αυτός που θα ακολουθήσουν στην πράξη οι πελάτες. Μπορούμε να επιταχύνουμε τη μείωση των εκπομπών ήδη από σήμερα με υβριδικές τεχνολογίες που επιτρέπουν στους πελάτες να κινούνται ηλεκτρικά όποτε αυτό είναι εφικτό.»

Πηγή: skai.gr

