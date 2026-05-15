Η μεγαλύτερη ευκαιρία αγοράς αξιόπιστου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έρχεται στην Used Car Expo

Η μοναδική Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο ανοίγει τις πύλες της από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση έρχεται για τρεις ημέρες να παρουσιάσει στο κοινό εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, από κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Οι επισκέπτες θα βρουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση, 100% ατρακάριστα, έως 12 ετών, με έως 130.000 χλμ. και πλήρες ιστορικό service. Παράλληλα, αποκλειστικά για τους επισκέπτες της έκθεσης, θα ισχύσουν ειδικές προσφορές, ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων είναι: AUTO BILLON, AUTO VALUE, AUTOMECH, Bitros Cars, Cardom.gr, Chery Spanos SA, COLLECTION CARS, INSTACAR, Karellis Group, KARENTA, KEMA MOTORS MAVROEIDIS, KOILAKOS CARPARK, MIKELIDIS CARS, MOVE BY GEORGIADIS CARS, SALIVEROS CARS, SMK COLLECTION CARS, SPANOS LUXURY CARS, SPAS OLGA|BANDITO_NLV, STOCK CENTER (Βελμάρ - AUTOTECHNICA HELLAS MATEE), Zotalease, Λάτσης Α.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ και ΣΠΑΝΟΣ A.E..

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια και διαφάνεια στη διαδικασία αγοράς. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η DEKRA Imperial, υποστηρικτής της διοργάνωσης, θα πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους εντός της έκθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση του αυτοκινήτου που τους ενδιαφέρει.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως ονομαστικός χορηγός της έκθεσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ασφάλειας στην αγορά του ποιοτικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Με παρουσία άνω των 56 ετών στον ασφαλιστικό κλάδο, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει κατακτήσει για 10η συνεχή χρονιά την πρώτη θέση σε φερεγγυότητα και αξιοπιστία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα, καταγράφοντας Δείκτη Φερεγγυότητας 293%.

Επίσης, υποστηρικτής της φετινής διοργάνωσης είναι η KUMHO TIRE, η οποία συγκαταλέγεται στους πλέον δυναμικούς κατασκευαστές ελαστικών διεθνώς, με ισχυρή παρουσία σε περισσότερες από 180 αγορές και διαρκή επένδυση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την οδηγική απόδοση.

Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση έρχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούργια, σε ανταγωνιστικές τιμές, με αξιοπιστία, διαφάνεια και σιγουριά.

Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση

Παρασκευή 15 Μαΐου: 12:00 – 20:00

Σάββατο 16 Μαΐου: 10:00 – 20:00

Κυριακή 17 Μαΐου: 10:00 – 20:00

Τοποθεσία: ΟΑΚΑ (Parking 9), Μαρούσι

Περισσότερες πληροφορίες: www.usedcarexpo.gr





Πηγή: skai.gr

