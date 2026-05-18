Peugeot: Ισχυρή πορεία στην ελληνική αγορά με το Peugeot 2008 στην κορυφή

Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καταγράφοντας 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια συνολική αγορά που κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008 — το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία. Και φέτος, συνεχίζει αταλάντευτα να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.

Η πρωτιά του Peugeot 2008 δεν είναι τυχαία. Το δυναμικό και κομψό SUV της Peugeot κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού – τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρικών χρηστών - χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό με χώρο αποσκευών 434 λίτρων, οδηγική απόλαυση, σύγχρονες τεχνολογίες και εξηλεκτρισμένες επιλογές κίνησης για κάθε ανάγκη. Οι υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 προσφέρουν δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, ενώ για την πλήρη μετάβαση στην βιώσιμη κινητικότητα το 100% ηλεκτρικό E-2008, ολοκληρώνει την γκάμα.

Παράλληλα, το μοναδικό Peugeot i-Cockpit®, ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, καθώς και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των εκδόσεων Hybrid auto από 22.900€ (με προωθητική ενέργεια) ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του μοντέλου.

Με ισχυρή απήχηση και σταθερά υψηλές επιδόσεις, το PEUGEOT 2008 συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία B-SUV την τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι σύμπτωση — είναι επιλογή.



Πηγή: skai.gr

