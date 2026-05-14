Η Italian Motion φέρνει στην Ελλάδα την κινεζική μάρκα Lepas

Η Italian Motion θα εισάγει και θα διαθέτει τα μοντέλα της κινεζικής μάρκας Lepas στην Ελλάδα. Έτσι, το ήδη εκτενές portfolio μαρκών της Italian Motion (Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Leapmotor, Fiat Professional) διευρύνεται ακόμα περισσότερο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της εταιρείας στην ελληνική αγορά αυτοκίνητου.

H Lepas είναι μια μάρκα που εστιάζει στην εκλεπτυσμένη εμπειρία, βασιζομένη στον σχεδιασμό, στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, στην άνεση και στην τεχνολογία. Το όνομά της αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion. Στόχος της μάρκας είναι μέχρι το τέλος του 2027 να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις. Στην Ελλάδα η εμπορική δραστηριότητα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Είναι μέλος του κινεζικού ομίλου Chery Group, ο οποίος εμφανίζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και κατέχει πλέον μια σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά ξεπερνώντας το 2025 τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα. Στο ξεκίνημα η γκάμα της Lepas περιλαμβάνει τα SUV μοντέλα L4, L6 και L8, ενώ το πλάνο ανάπτυξής της για το 2027 συμπεριλαμβάνει δυο ακόμα ολοκαίνουργια μοντέλα στις κατηγορίες B-hatchback (L2) και E-SUV (L9).

Το πρώτο μοντέλο είναι το L8, ένα ολοκληρωμένο premium D-SUV μήκους 4,69 μέτρων που διαθέτει plug-in υβριδικό σύστημα. Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται L6 και ανήκει στην κατηγορία C-SUV. Με μήκος 4,55 μέτρα εφοδιάζεται με plug-in υβριδικό, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο, ενώ το L4 που ανήκει στην κατηγορία B-SUV, με μήκος 4,4 μέτρα, θα διατίθεται σε υβριδική, plug-in υβριδική αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

