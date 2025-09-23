Χρ. Μεγάλου: Διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους σωρευτικά ως το 2028

Oι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζουν να είναι ισχυρές, όπως και η ανταπόκρισή του στις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Η ρευστότητα των τραπεζών και η κεφαλαιακή επάρκεια εξακολουθούν να είναι υψηλές, και σε επίπεδα πολύ πιο πάνω από την υποχρεωτική εποπτική απαίτηση, ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος στις ελληνικές τράπεζες, σε σύγκριση με τις τράπεζες της Ευρωζώνης, προσφέροντας χώρο για περαιτέρω πιστωτική ανάπτυξη. Το κόστος τραπεζικού δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησε το τρέχον έτος, ακολουθώντας την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, ανέφερε επίσης

Μιλώντας για την Τράπεζα Πειραιώς είπε ότι το πρώτο εξάμηνο 2025 αποτέλεσε διάστημα σημαντικής προόδου. Η Πειραιώς, ως η τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων, τις υψηλότερες καταθέσεις και το μεγαλύτερο εγχώριο δανειακό χαρτοφυλάκιο, θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, δυνατό ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, χρηματοδοτεί και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, επισήμανε.

Ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στην ικανοποίηση των αναγκών και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είμαστε μέρος της κοινωνίας στην οποία επιχειρούμε, και φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, επιστρέφοντας ένα μέρος της αξίας που δημιουργούμε, στην κοινωνία. Και αυτό καθοδηγεί, και θα καθοδηγεί, όλες μας τις δραστηριότητες.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η ενεργός συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» - ένα εθνικό πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα - που υλοποιείται από τον Οργανισμό Κτιριακών Υποδομών σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα. Με την αρχική δωρεά των 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εργασίες που ενίσχυσαν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική σε 430 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ισχυρή δέσμευσή μας είναι να παραμείνουμε αρωγοί της Πολιτείας για τη στήριξη της Παιδείας, με την επέκταση της συνεισφοράς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το 2025 και τα επόμενα χρόνια, επισήμανε.

Μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου είπε ότι με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2025, η Τράπεζα είναι σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2025 - 2028.

Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028, είπε.

Τα βασικά σημεία των στόχων της Πειραιώς περιλαμβάνουν:

• Πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση περίπου 8% ετησίως και αύξηση 1 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028, αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά περίπου 8% ετησίως, καθώς και διάθεση νέων προϊόντων

• Έμφαση στους μετόχους με διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

• Προσοχή στους ανθρώπους της Πειραιώς με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

• Επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi - μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό

• Εστίαση στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

