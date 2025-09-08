Τράπεζα Πειραιώς: Η Ελλάδα στους «top performers» βάσει χαρακτηριστικών ESG

Για την περίοδο 2020 – 2025, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ξεχωρίζουν ως «top performers» σύμφωνα με την τρίτη έκδοση της μελέτης της Τράπεζας Πειραιώς «Αξιολόγηση Κρατών βάσει χαρακτηριστικών ESG».

Σύμφωνα με την μελέτη, η Νορβηγία, ο Καναδάς και η Γερμανία είχαν τη χαμηλότερη δυναμική μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών κατά την ίδια περίοδο, αν και διατηρούν υψηλές απόλυτες βαθμολογίες (Top performers but declining).

Η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και σε μικρότερο βαθμό η Κίνα παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση της δυναμικής τους. Αντιθέτως, η Ινδία βελτίωσε τη βαθμολογία της κατά το συγκεκριμένο διάστημα, αν και παραμένει σε συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα.

Τα βασικά ευρήματα είναι πως οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης συνεχίζουν να κατατάσσονται υψηλά στο μοντέλο αξιολόγησης κρατών βάσει χαρακτηριστικών ESG, διατηρώντας το πλεονέκτημά τους όσον αφορά τις απόλυτες βαθμολογίες, ενώ οι αναδυόμενες αγορές υστερούν.

Η πλειονότητα των αναδυόμενων χωρών βελτίωσαν σημαντικά την συνολική βαθμολογία ESG την περίοδο 2010-2020, αλλά για την περίοδο 2020-2025, μόνο η Ινδία και η Ταϊλάνδη είχαν σημαντική καλυτέρευση στη βαθμολογία τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις πρώτες χώρες της κατάταξης — Σουηδία, Ελβετία και Φιλανδία — προστέθηκαν φέτος για πρώτη φορά στη λίστα. Ωστόσο, η υποχώρηση της Νορβηγίας στην συνολική κατάταξη δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ένταξη νέων χωρών στη σχετική λίστα αξιολόγησης, αλλά συνδέεται επίσης με τη χειροτέρευση ορισμένων βασικών δεικτών της ίδιας της χώρας. Η Δανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία ανέβηκαν στη σχετική κατάταξη ενώ οι χώρες της Νότιας Ευρώπης διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό την θέση τους στη συνολική κατάταξη.

Μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες βαθμολογίες, η Ινδία αν και σημείωσε μεγάλη βελτίωση παραμένει σημαντικά χαμηλότερα στην κατάταξη σε σχέση με την Κίνα, την Βραζιλία και το Μεξικό.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς:

«Στην τρίτη έκδοση της μελέτης μας «Αξιολόγηση Κρατών βάσει χαρακτηριστικών ESG» παρουσιάζουμε τα βασικά ευρήματα της ανάλυσής μας. Το μοντέλο μας περιλαμβάνει 37 δημόσια διαθέσιμες μεταβλητές για τα κράτη που αξιολογούμε βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 37 χωρών του ΟΟΣΑ (από 27 στην προηγούμενη έκδοση). Με πλήρη διαφάνεια, τυποποιούμε αυτές τις μετρήσεις ώστε να είναι συγκρίσιμες τόσο μεταξύ τομέων, όσο και διαχρονικά. Τέλος, συγκεντρώνουμε όλες τις μετρήσεις για να παρέχουμε μια συνολική κατάταξη των κρατών βάσει των κριτηρίων ESG.

Καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από έτος σε έτος στις απόλυτες κατατάξεις των κρατών, δίνουμε έμφαση στη δυναμική (δηλαδή την μεταβολή (Δ) σε σχέση με το προηγούμενο έτος) για να εντοπίσουμε τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις. Ως «κορυφαία» εντοπίζουμε τα κράτη που έχουν βαθμολογία ESG πάνω από 50 και θετική δυναμική τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα κράτη με χαμηλές βαθμολογίες ESG και αρνητική δυναμική χαρακτηρίζονται «χαμηλών επιδόσεων».

Συνολικά, κατά την περίοδο 2020-2025, 27 χώρες βελτίωσαν τη βαθμολογία ESG τους, δύο παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ οκτώ παρουσίασαν πτώση».

