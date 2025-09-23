Η Alpha Bank ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην τραπεζική εμπειρία και την πολιτιστική ζωή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία

Τη φετινή Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών, η Alpha Bank ανακοινώνει νέες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για άτομα με ακουστική αναπηρία, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες της και βελτιώνοντας τις υποδομές της για την ισότιμη πρόσβαση όλων στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά τη συνεργασία της με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, με στόχο τη διεύρυνση της προσβασιμότητας κωφών και βαρήκοων ατόμων σε εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού.

Τραπεζική εξυπηρέτηση για όλους

Κωφά και Βαρήκοα άτομα που συνεργάζονται με την Alpha Bank έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την επιλογή «Έχω ακουστική αναπηρία» κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού τους μέσω www.alpha.gr ή e-Banking να ζητήσουν να εξυπηρετηθούν μέσω βιντεοκλήσης από εξειδικευμένο εκπρόσωπο της νεοσύστατης Μονάδας εξ’αποστάσεως εξυπηρέτησης (Remote Hub) που έχει εγκαινιάσει η Τράπεζα. Η εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται είτε με τη συμμετοχή στελέχους της τράπεζας που εξυπηρετεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα, είτε με γραπτή επικοινωνία.

Για όσους διαθέτουν e-Banking, δίνεται η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, να λάβουν προσωποποιημένη πληροφόρηση και να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες ηλεκτρονικά, με την καθοδήγηση του εκπροσώπου. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας myAlpha Documents της Τράπεζας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονική ανταλλαγή και υπογραφή εγγράφων. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνονται εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, αιτήματα για προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Εναλλακτικά, οι πελάτες της Alpha Bank μπορούν:

να επισκεφθούν το κατάστημα συνοδευόμενοι από διερμηνέα της επιλογής τους

να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή myIRIS από το κινητό τους για πρόσβαση σε δωρεάν απομακρυσμένη διερμηνεία από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

να εξυπηρετηθούν μέσω γραπτής επικοινωνίας όπου αυτό απαιτείται.

Η Σωτηρία Ζάκκα, Retail Core Banking Manager, δήλωσε: «Η νέα δυνατότητα εξυπηρέτησης των κωφών / βαρήκοων πελατών προσθέτει αξία στην καινοτόμο υπηρεσία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης της Τράπεζας. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, αλλά μια πράξη σεβασμού και συμπερίληψης προς τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν είχαν πάντα ίσους όρους πρόσβασης στην τραπεζική εμπειρία».

Προσβασιμότητα και Τέχνη

Πεποίθηση της Alpha Bank είναι ότι η πρόσβαση στον Πολιτισμό είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων, γι’αυτό και συνεργάζεται με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με την πολύτιμη αρωγή της Alpha Bank, το Εθνικό Θέατρο πραγματοποίησε την προηγούμενη θεατρική σεζόν 7 προσβάσιμες παραστάσεις για άτομα με ακουστική και οπτική αναπηρία περιλαμβάνοντας υπηρεσίες απτικής ξενάγησης, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και υπέρτιτλους. Τις παραστάσεις παρακολούθησαν περισσότεροι από 2.500 θεατές και η συνεργασία θα συνεχισθεί και τη νέα θεατρική περίοδο.

Ανάλογες καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις πραγματοποιούνται και στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ η Τράπεζα στηρίζει επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια για ζητήματα αναπηρίας του κορυφαίου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα, την καλλιτεχνική σεζόν 2024-2025, στήριξε για δεύτερη χρονιά καλλιτεχνικά εργαστήρια που απευθύνονται σε μαθητές με ή χωρίς αναπηρία, ενισχύοντας την ενταξιακή εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για ζητήματα αναπηρίας και τέχνης. Στη δράση συμμετείχαν 120 μαθητές από 6 σχολεία.

Με την υποστήριξη της Τράπεζας, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την πρώτη καθολικά προσβάσιμη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA), με το έργο “Ρέκβιεμ” του Μότσαρτ, την οποία παρακολούθησαν 1.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Προσφέρθηκαν υπηρεσίες όπως διερμηνεία στη νοηματική, υπερτιτλισμός, ακουστική περιγραφή και έντυπο σε Braille.

Το 2024, η συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε με την πρώτη καθολικά προσβάσιμη όπερα στη Βόρεια Ελλάδα, τη “La Traviata” του Βέρντι, με πάνω από 4.000 θεατές. Παράλληλα, υλοποιείται σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο», με τη συμμετοχή 1.350 ατόμων έως τώρα, και παροχή προσβασιμότητας μέσω διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

Τέλος, από το 2019, η Alpha Bank σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματόγραφου Θεσσαλονίκης διευρύνει την πρόσβαση στον ποιοτικό κινηματογράφο με προσβάσιμες προβολές, οπτικοακουστικά μέσα και πιο προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Η Τράπεζα στηρίζει την προβολή καθολικά προσβάσιμων ταινιών, τη ταυτόχρονη διερμηνεία τελετών και εκδηλώσεων στη νοηματική γλώσσα και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων.



Πηγή: skai.gr

