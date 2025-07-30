Πειραιώς: Κέρδη €559 εκατ. το α’ εξάμηνο - Το μήνυμα του Χρ. Μεγάλου

Ισχυρή κερδοφορία στα €559 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, η οποία αντιστοιχεί σε €0,43 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για περίπου €0,80 κέρδη ανά μετοχή, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατέγραψε καθαρά έσοδα €687 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6% τριμηνιαίως, με ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, σταθερή επίδοση στις προμήθειες, καθώς και ενισχυμένα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,5% τριμηνιαίως, σε σύγκριση με -6% το 1ο τρίμηνο, παρά τη σημαντική μείωση των επιτοκίων.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Πειραιώς σκοπεύει να προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, καθώς και έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς:

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

- €36 δισ. δάνεια, αυξημένα κατά €2,2 δισ. το 1ο εξάμηνο 2025 και κατά 15% ετησίως, έχοντας ήδη επιτύχει τον στόχο για το τέλος του έτους. Νέος στόχος για το τέλος της χρονιάς >€36,5 δισ. δάνεια

- Εκταμίευση νέων δανείων ύψους €6,3 δισ. προς την ελληνική οικονομία, ποσό που συνιστά την καλύτερη ιστορικά επίδοση πρώτου εξαμήνου για την Πειραιώς. Η καθαρή πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά ενισχύθηκαν κατά €70 εκατ. το 2ο τρίμηνο

- Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 27% ετησίως, στα €13,2 δισ., ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο για >€12,0 δισ. Aναβαθμίζουμε τον στόχο σε >€13,5 δισ. υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στο τέλος του 2025

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις

- Ισχυρή κερδοφορία στα €559 εκατ. το 1ο εξάμηνο, η οποία αντιστοιχεί σε €0,43 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για περίπου €0,80 κέρδη ανά μετοχή. Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) στο 15%, σε σύγκριση με τον ετήσιο στόχο για περίπου 14%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,90, αυξημένα κατά 8% ετησίως

- Καθαρά έσοδα €687 εκατ. στο 2ο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6% τριμηνιαίως, με ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, σταθερή επίδοση στις προμήθειες, καθώς και ενισχυμένα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,5% τριμηνιαίως, σε σύγκριση με -6% το 1ο τρίμηνο, παρά τη σημαντική μείωση των επιτοκίων

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση το 1ο εξάμηνο, στο 24% των καθαρών εσόδων

- Η Πειραιώς σκοπεύει να προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, καθώς και έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στιβαρή διαχείριση ισολογισμού

- Λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα στο 34% το 1ο εξάμηνο, ανάμεσα τους καλύτερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καθώς και σε τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη

- Ισχυρός ισολογισμός, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 3,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 67%, ενισχυμένη κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

- Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με €63 δισ. καταθέσεις (+5% ετησίως) και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 206%

Δείκτης CET1 με σημαντικά αποθέματα έναντι του στόχου της διοίκησης

- Ο proforma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,4% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 20,4%, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 50% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC

- Απόθεμα περίπου 440 μονάδων βάσης πλέον του P2G (16,0%)

- Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025

Χρήστος Μεγάλου: Εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της τράπεζας: «Το πρώτο εξάμηνο 2025, τα οικονομικά αποτελέσματα της Πειραιώς παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση επίτευξης των ετήσιων στόχων μας. Τους πρώτους έξι μήνες του έτους πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων και ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,90, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δανειακή επέκταση. Από την αρχή του έτους εκταμιεύσαμε νέα δάνεια ύψους €6,3 δισ., ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Από αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €3,5 δισ., ενώ €2,4 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και €0,4 δισ. σε νοικοκυριά. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €36 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025, νωρίτερα από το σχεδιασμό μας. Έτσι, σήμερα αναβαθμίζουμε τον στόχο εξυπηρετούμενων δανείων για το τέλος του έτους, σε πάνω από €36,5 δισ. δάνεια.

Εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €63 δισ. καταθέσεις και €13 δισ. επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο (άνω των €12 δισ.). Επομένως, σήμερα αναβαθμίζουμε τη στοχοθεσία για τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στο τέλος του 2025 σε περισσότερα από €13,5 δισ..

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Πειραιώς εκκίνησε νέα έργα για την κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της. Η σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών για πελάτες λιανικής της Τράπεζας περιλαμβάνει πλέον το «Σπίτι 25», ένα καινοτόμο στεγαστικό δάνειο με 25% έκπτωση επιτοκίου για 4 χρόνια, σχεδιασμένο για νέους δυνητικούς ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν πληρούν τα κριτήρια των υφιστάμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Επιπλέον, η Πειραιώς λάνσαρε το «Piraeus agri e-loan», ένα νέο προϊόν ψηφιακής, γρήγορης και ασφαλούς αίτησης χρηματοδότησης μέσω του Piraeus ebanking, με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των ψηφιακών καναλιών. Επιπλέον, η Πειραιώς εισήγαγε τη νέα υπηρεσία «Agri Flex», μια επιλογή που προσφέρεται σε υφιστάμενες και νέες δανειακές συμβάσεις με στόχο την προστασία των ταμειακών ροών των αγροτών, μέσω της αυτόματης προσαρμογής των δανείων, σε περίπτωση δυσμενών τιμών βασικών προϊόντων (ενέργεια αρχικά στοχευμένη στην κάλυψη κτηνοτροφικών αναγκών). Το νέο ψηφιακό εργαλείο «Eco Check» που διατίθεται στο e-banking μας, παρέχει δωρεάν διάγνωση της ενεργειακής απόδοσης στα ακίνητα ιδιοκτησίας των πελατών μας. Το νέο πρόγραμμα «EPC Home Reward» επιδοτεί το κόστος για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για πελάτες με ακίνητα που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Η αρχική καμπάνια ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα για 3.000 δάνεια και στοχεύουμε στη σταδιακή κάλυψη του συνόλου των στεγαστικών δανείων βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Παράλληλα, η Πειραιώς προχώρησε σε συνεργασία για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για στεγαστικά δάνεια, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία των πελατών, με ολοκληρωμένη υποστήριξη 24/7 και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ως την εκταμίευση. Η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, η Πειραιώς λάνσαρε πρόσφατα το «1Fund», ένα καινοτόμο επενδυτικό προϊόν κύκλου ζωής για πελάτες 18-30 ετών, το οποίο βασίζεται στη δύναμη της τακτικής αποταμίευσης, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική αντίστοιχων προϊόντων. Πρόκειται για προϊόν το οποίο συνδυάζει επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο και καταθετικό λογαριασμό επιτοκίου 3% για υπόλοιπα ως €5.000.

Τον Ιούνιο 2025, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων μας διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους. Οι μέτοχοί μας έλαβαν ήδη τον Ιούνιο μέρισμα σε μετρητά ύψους €30 σεντς ανά μετοχή για τη χρήση 2024. Σήμερα, με βάση την απόδοσή μας για το πρώτο εξάμηνο 2025, ανακοινώνουμε ότι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μας.

Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρόσφατη ανάδειξή μας ως της Τράπεζας με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη Top 1000 World Banks για το 2025 που δημοσιεύει το περιοδικό The Banker, αλλά και ως της Καλύτερης Τράπεζας για την Εταιρική Υπευθυνότητα πανευρωπαϊκώς από το Euromoney. Και οι δύο αυτές διακρίσεις μας κινητοποιούν ώστε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες μας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.