Η Πειραιώς Financial Holdings SA («Πειραιώς» ή «Όμιλος Πειραιώς») υποβλήθηκε στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2025 που

διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2025 διενεργήθηκε σε μεγάλο δείγμα, καλύπτοντας 64 τράπεζες της ΕΕ και το 75 % του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

Ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της ΕΑΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αναγνωρίζει πλήρως το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2025 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στοιχεία για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και

αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η άσκηση αξιολογεί τις επιδόσεις των τραπεζών βάσει ενός βασικού

και ενός δυσμενούς σεναρίου κατά την περίοδο 2025-2027.

Το βασικό σενάριο για τις χώρες της ΕΕ βασίζεται στις προβλέψεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών κατά τον Δεκέμβριο του 2024. Το δυσμενές σενάριο βασίζεται

στην υποθετική επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, με μεγάλους, αρνητικούς και επίμονους κλυδωνισμούς στο εμπόριο και την εμπιστοσύνη των αγορών να έχουν ισχυρές δυσμενείς επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά τη βαρύτητα του σεναρίου, η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2025 παρουσιάζει μια από τις πιο ακραίες μειώσεις του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ασκήσεις, με τη σωρευτική μείωση του ρυθμού αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ σε επίπεδο τριετίας στο -6,1%.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή στατικού ισολογισμού κατά τον Δεκέμβριο του 2024 και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνει

υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και δράσεις διαχείρισης, οι οποίες θα μετρίαζαν την επίδραση. Δεν αποτελεί πρόβλεψη των κερδών του Ομίλου Πειραιώς,

στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ομίλου, όπως επίσης περιγράφεται και στην εσωτερική

διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας («ICAAP») του Ομίλου.

Η Τράπεζα εφάρμοσε πολύ συντηρητικές παραδοχές σε όλα τα στοιχεία της άσκησης υπό το δυσμενές σενάριο. Οι πρόσθετες κεφαλαιακές απομειώσεις που ενσωμάτωσε η

Τράπεζα, πέραν των αυστηρών απαιτήσεων της προβλεπόμενης μεθοδολογίας της άσκησης, περιγράφονται παρακάτω:

• Επιταχυνόμενη απόσβεση DTC

• Παραδοχή καταβολής μερισμάτων με ποσοστό διανομής 50% στις κερδοφόρες χρήσεις σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο και τα δύο σύμφωνα με τις σχετικές παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙV (Common Equity Tier 1, «CET 1») που προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης

ακραίων καταστάσεων για το 2027, το τελευταίο έτος που λαμβάνεται υπόψη στην άσκηση, απεικονίζεται κατωτέρω:

Το βασικό σενάριο οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά 184 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2024, μετά τη διανομή στους μετόχους της Πειραιώς.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση κατά 222 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο, μετά τη διανομή στους μετόχους της Πειραιώς. Η αντίστοιχη μείωση στην

άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023 ήταν 241 μονάδες βάσης.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2025 από την Τράπεζα Πειραιώς υποδηλώνουν ουσιαστική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023 και του 2021, όπως φαίνεται παρακάτω:

Το βελτιωμένο αποτέλεσμα αντανακλά τη συνεχιζόμενη εστίαση της Πειραιώς στη δημιουργία μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και ενός ισολογισμού ανθεκτικού σε

δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες.

