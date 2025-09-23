Από σήμερα έως την Πέμπτη η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο €500 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Από σήμερα έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η Δημόσια Προσφορά για το επταετές ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες αξίας €1.000 εκάστη, με την ελάχιστη κάλυψη για την έκδοση έχει οριστεί στα 350 εκατ. ευρώ.

Το εύρος απόδοσης καθορίστηκε από 3,20% έως 3,50% από τους συντονιστές κύριους αναδόχους, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Όπως έχει ανακοινώσει η εισηγμένη, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

