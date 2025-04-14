Όπως ανακοινώθηκε κατά την Ημέρα Stellantis EV τον Ιούλιο του 2021, όλες οι μάρκες της Stellantis στοχεύουν συλλογικά να επιτύχουν το 100% του μείγματος πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία επιβατικών αυτοκινήτων (BEV) στην Ευρώπη και το 50% του μείγματος πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών BEV στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2030.

Οι 14 μάρκες της Stellantis θα προσφέρουν 75 νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) και εκδόσεις υπαρχόντων μοντέλων μηδενικών ρύπων έως το 2030. Οι πωλήσεις των BEV θα ανέλθουν συνολικά σε 5 εκατομμύρια μονάδες το 2030. Η εταιρεία θα κυκλοφορεί BEV μόνο στα πολυτελή και premium τμήματα από το 2025 και στη συνέχεια σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Είναι σημαντικό ότι όλα τα νέα μοντέλα στην Ευρώπη θα είναι BEV το 2026 και μετά.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Stellantis επενδύει 30 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025 στην ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη λογισμικού.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής προϊόντων Stellantis βρίσκονται τέσσερις πλατφόρμες πολλαπλής ενέργειας, που καλύπτουν το φάσμα των μοντέλων από αυτοκίνητα πόλης μέχρι φορτηγά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με υψηλό επίπεδο ευελιξίας (μήκος και πλάτος) και κοινή χρήση στοιχείων, παρέχοντας οικονομίες κλίμακας, καθώς κάθε πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει παραγωγή έως και 2 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως.

Οι πλατφόρμες συμπληρώνουν μια οικογένεια τριών μονάδων ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης (EDM) που συνδυάζουν τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και τον μετατροπέα. Αυτά τα EDM είναι συμπαγή, ευέλικτα και μπορούν εύκολα να κλιμακωθούν. Οι πλατφόρμες και τα EDM μπορούν να διαμορφωθούν για κίνηση μπροστά, πίσω κίνηση και τετρακίνηση.

Τα πακέτα μπαταριών θα προσαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση και τον τύπο του οχήματος. Επίσης, η Stellantis προγραμματίζει να λανσάρει την τεχνολογία μπαταριών στερεάς κατάστασης το 2026 για να αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρόνου φόρτισης.

Πέρα από την ηλεκτροκίνηση, η Stellantis επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών κινητήρων για να καλύψει το ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων κινητικότητας.

Η Stellantis είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει την τεχνολογία Hydrogen Fuel Cell Zero Emission για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κυψελών καυσίμου υδρογόνου και της τεχνολογίας ηλεκτρικών μπαταριών σε ένα Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), παρέχοντας αυτονομία μηδενικών εκπομπών 400 χιλιομέτρων σε μόλις τρία λεπτά. Αυτή η λύση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις ανάγκες των πελατών LCV που απαιτούν ανεφοδιασμό μεγάλης εμβέλειας, γρήγορο ανεφοδιασμό και μηδενικές εκπομπές ρύπων χωρίς να διακυβεύεται η χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου και όγκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

