Όταν το 1924 ο Νικόλαος Η. Στασινόπουλος έβαζε τα θεμέλια της οικογενειακής επιχείρησης στην καρδιά της Αθήνας, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί πως, έναν αιώνα αργότερα, το όραμά του θα είχε εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς ομίλους μετάλλων της Ευρώπης και όχι μόνον.

Ο Νικόλαος Η. Στασινόπουλος γεννήθηκε το 1866 στην Τεγέα, Αρκαδίας στο χωριό Αχούρια, μετέπειτα Στάδιο. Από τα νεανικά του χρόνια δραστηριοποιείται στο εμπόριο ξυλείας και ελαιολάδου σε όλη την Πελοπόννησο. Σε ηλικία 30 ετών, είναι ήδη γνωστός και καταξιωμένος. Εκλέγεται πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου της Τρίπολης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Στην εμπορία ξυλείας, προστίθενται σιδηρικά, χρώματα, τζάμια και άλλα υλικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 αποφασίζει να μεταφέρει τις δραστηριότητες του στην Αθήνα και κατασκευάζει κτήριο στην συμβολή 3ης Σεπτέμβριου και Μάρνη σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Χέλμη. Το κτήριο αποτελεί την πρώτη έδρα της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, που ιδρύεται από τους γιούς του, Ηλία και Μιχαήλ, τον Σεπτέμβριο του 1924. Χάρη στην ενεργό συμμετοχή και των τριών παιδιών η εταιρεία αναπτύσσει και νέες εμπορικές δραστηριότητες: Είδη υγιεινής, βιομηχανικά προϊόντα, εργαλεία. Το 1933 τα τρία αδέρφια μαζί με τους δύο αδελφούς Σαράντη ιδρύουν την Ανώνυμη Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1937 από την ίδια πενταμελή ομάδα επιχειρηματιών, ιδρύεται ο πρόδρομος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ, με την πρώτη μονάδα παραγωγής, στην οδό Πειραιώς 252. Αυτή η πρώτη μονάδα παράγει ράβδους, ταινίες, σωλήνες και άλλα προϊόντα, χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου, καθώς και είδη για την ελληνική βιομηχανία πολεμικού υλικού, που χρησιμοποιήθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανατρέχοντας στην ιστορία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με αφορμή τα 100 χρόνια της, αναδεικνύεται πως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό επιχειρηματικό χρονολόγιο. Είναι μια αφήγηση για την τόλμη, τη συνέχεια, τη στρατηγική διορατικότητα και -πάνω απ' όλα- για την πίστη στη δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας. Από ένα μικρό εμπορικό κατάστημα στην Πελοπόννησο μέχρι τις διεθνείς αγορές του σήμερα, ο Όμιλος έγραψε τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ελληνική παραγωγική ιστορία - με όρους ήθους, συνέπειας και καινοτομίας.

Αυτή η πίστη αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και από τη δεύτερη και τρίτη γενιά της οικογένειας. Ο Νίκος και ο Ευάγγελος Στασινόπουλος, οι γιοί του Μιχαήλ Στασινόπουλου, που έφυγε από την ζωή το 1964, έχοντας ζήσει δίπλα στον οραματιστή πατέρα τους, προχώρησαν με την σειρά τους σε συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο που έδιναν τεράστια σημασία, επέκτειναν σταθερά τις δραστηριότητες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μετατρέποντάς την σε έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Γίνεται με προσεκτικά και μελετημένα βήματα. Με σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς βιομηχανικές επιχειρήσεις, μεγαλώνοντας τον Όμιλο που σταδιακά επεκτείνουν, κρατώντας - όπως αναφέρεται και στο χρονολόγο που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τα 100 χρόνια - την ανθρώπινη πλευρά του και την καθαρότητα του επιχειρείν αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες στη παρόδου του χρόνου.

Έως το 1966 έχει γίνει εταιρεία Συμμετοχών, αποτέλεσμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με στόχο την μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία των θυγατρικών της, που μπορούσαν πλέον να επικεντρωθούν αποδοτικότερα στις συγκεκριμένες αγορές τους. Στις πολλές και σημαντικές στιγμές στην πορεία του ενός αιώνα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα αναφορά στο 1968 που ιδρύεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Σστασινόπουλος -ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Τεγέα Αρκαδίας στη μνήμη του Μιχαήλ Στασινόπουλου, από τη σύζυγό του Μαριάνθη και τους γιους του. Μια έμπρακτη αναγνώριση της αγάπης του δημιουργού του Ομίλου, για τον τόπο καταγωγής της οικογένειας και τους συγχωριανούς του.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήδη τη σκυτάλη άρχισε να παίρνει η τέταρτη γενιά της οικογένειας. Οι γιοι του Νίκου Στασινόπουλου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, ξεκίνησαν να εργάζονται στις εταιρείες του Ομίλου, συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του και αναλαμβάνοντας σταδιακά θέσεις διοικητικής ευθύνης. Η συνέχεια, τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα- ανατρέχοντας στο πλούσιο από πλευράς εξελίξεων χρονολόγιο- είναι οργανική και ουσιαστική, με σειρά επιχειρηματικών κινήσεων, νέων επενδύσεων και στρατηγικών αποφάσεων που είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη διατήρηση των θεμελιωδών αξιών του Ομίλου, αλλά και την προσαρμογή του στις νέες διεθνείς απαιτήσεις.

Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια - Εθνικός πρεσβευτής

Την επέτειο των 100 χρόνων παρουσίας της μεγάλης οικογένειας της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στο ελληνικό επιχειρείν γιόρτασε με μια ξεχωριστή εκδήλωση ο Όμιλος VIOHALCO με στόχο, όπως αναφέρει, να τιμήσει την ιστορία του Ομίλου και όλους εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την εκατονταετή πορεία προκλήσεων, σκληρής δουλειάς και επιτυχιών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως αναφέρει η ίδια η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, είχε η πραγματοποίηση της εκδήλωσης στις πρώτες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Πειραιώς 252, στον Ταύρο, έναν επιβλητικό χώρο παραγωγής και δημιουργίας, από τον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη αυτή βιομηχανία που κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με την ίδια τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της.

«Η σημερινή βραδιά είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε όλους αυτούς που υπήρξαν μέρος της μεγάλης οικογένειας της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και είναι υπερήφανοι για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο αυτό έργο. Τους είμαστε ευγνώμονες και κοιτώντας το παρελθόν με σεβασμό και νοσταλγία αντλούμε έμπνευση για να συνεχίσουμε δυναμικά στον δεύτερο αιώνα μας», τόνισε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος της VIOHALCO και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Ο κ. Μ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην ιστορική της διαδρομή και κατέληξε:

«Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ έδειξε τον δρόμο της σοβαρής, σταθερής, έντιμης και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κατέδειξε τη σαφή δυνατότητα της χώρας μας να έχει σύγχρονη, εξωστρεφή και βιώσιμη βιομηχανία, με όλα τα πολλαπλά οφέλη της για την οικονομία και την κοινωνία».

Στη βαριά κληρονομιά αλλά και τις ευκαιρίες για το μέλλον αναφέρθηκε στη δική του ομιλία ο CEO της VIOHALCO κ. Ιωάννης Στασινόπουλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής : «Ένας αιώνας πορείας προκαλεί δέος. Το όραμα, η πίστη, η σκληρή δουλειά και η ομαδικότητα μας έφεραν εδώ. Στόχος μας είναι η VIOHALCO να συνεχίσει να αποτελεί χώρο δημιουργίας, εξέλιξης και κοινωνικής προσφοράς, με αξιοκρατία, δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη στις σχέσεις εντός της εταιρίας.» Ο κ. Ι. Στασινόπουλος τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της VIOHALCO σε έναν κόσμο διαρκών αλλαγών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνεισφοράς των συνδεδεμένων κοινωφελών ιδρυμάτων του Ομίλου. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε τους συνεργάτες, την οικογένεια και τους ανθρώπους της VIOHALCO, λέγοντας: «Είμαστε υπερήφανοι και ευγνώμονες. Χάρη σε εσάς συνεχίζουμε με αισιοδοξία».

Η διεθνής διάσταση της VIOHALCO αναδείχθηκε από την παρουσία του κ.Markus Beyrer γενικός διευθυντής της BusinessEurope, που εξήρε τη συμμετοχή της εταιρείας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, χαρακτήρισε τη VIOHALCO εθνικό πρεσβευτή, σημειώνοντας ότι εξάγει πάνω από το 90% της παραγωγής της, ενώ ο κ.Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι η συνολική συνεισφορά της εταιρείας στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ στηρίζοντας συνολικά την απασχόληση (άμεση , έμμεση και προκαλούμενη) με τη δημιουργία 32.800 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στον Sir Χριστόφορο Πισσαρίδη και τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη. Ο βραβευμένος με Νόμπελ καθηγητής τόνισε την ανάγκη επαναβιομηχάνισης της Ευρώπης και την υιοθέτηση της τεχνολογικής καινοτομίας, φέρνοντας τη VIOHALCO ως παράδειγμα επιτυχίας.

