Σοφία Δήμτσα: Η συμβολή της ΔΕΗ στον πολιτισμό αφορά όλη την κοινωνία

«Η συμβολή της ΔΕΗ στον Πολιτισμό αφορά όλη την κοινωνία», ανέφερε η κα. Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Πρόσθεσε ακόμη, ότι το στοίχημα είναι να βρούμε δράσεις που θα οδηγήσουν σε συνέργειες, θα αναδείξουν νέους καλλιτέχνες και θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο προς τους εργαζόμενους και τους πολίτες.

Ειδικότερα, σε συζήτηση με την κα. Έλενα Μαυρομιχάλη, Σύμβουλο Σχεδιασμού Στρατηγικής και Θεμάτων Πολιτισμού του Γραφείου του Πρωθυπουργού, η κα. Δήμτσα ανέφερε ότι η σχέση της ΔΕΗ με τον Πολιτισμό δεν είναι καινούργια.

Όπως εξήγησε η εταιρεία είναι 75 ετών και στο ιστορικό της αρχείο, η ίδια ανακάλυψε ότι η σχέση με τον Πολιτισμό ξεκινάει ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Από τις διαφημίσεις και τα περίπτερα στη ΔΕΘ, τα οποία τα δημιούργησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, μέχρι το πρώτο τηλεοπτικό στούντιο της χώρας, που λειτούργησε στο περίπτερο της εταιρείας στη ΔΕΘ, αλλά και όλα όσα πρόσφερε διαχρονικά στους εργαζομένους της.

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΔΕΗ, με το πρόγραμμα «Η ΔΕΗ συναντά την τέχνη», η κα. Δήμτσα αναφέρθηκε στην ανάγκη να «απευθυνθούμε στον κόσμο της Τέχνης προκειμένου να τους δώσουμε ένα σημείο έκφρασης» και έκανε γνωστό ότι τους προσεχείς μήνες το πρόγραμμα θα επαναληφθεί.

Όπως είπε, εκτέθηκαν τα έργα των καλλιτεχνών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κόσμο, με εταιρείες και με το ευρύ κοινό, ενώ τελικά βραβεύθηκαν οι διακριθέντες και με χρηματικό έπαθλο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Δήμτσα «Η Τέχνη είναι δικαίωμα» και πρόσθεσε ότι ο Πολιτισμός είναι ένας τομέας που όλες οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν καθώς ο αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός τόσο για την κοινωνία, όσο και για τους εργαζόμενους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα πολιτιστικά δρώμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες ανάδειξης των ιστορικών χώρων της ΔΕΗ, μέσω της συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της οποίας καλλιτέχνες επισκέπτονται παλιά εργοστάσια της εταιρείας και αποτυπώνουν την έμπνευσή τους μέσα από μουσική.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη στήριξη της εταιρείας προς την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, προκειμένου – όπως είπε – να δημιουργηθεί μια νέα γενιά καλλιτεχνών.

