Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, συμμετείχε στο Delphi Economic Forum IX, εκπροσωπώντας τη στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέσα από τη συμμετοχή του σε τρία θεματικά πάνελ, ανέδειξε τον ρόλο των στρατηγικών συνεργασιών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της τεχνολογικής καινοτομίας ως βασικά θεμέλια για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Στο πάνελ «Strategic Partnerships to Advance Economic Competitiveness & Economic Security», ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε πως η ανθεκτικότητα και η καινοτομία προκύπτουν από στοχευμένες συνεργασίες και παρουσίασε χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες της Πειραιώς. Τόνισε πως η ανθεκτικότητα και η καινοτομία προκύπτουν από στοχευμένες συνεργασίες, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες της Πειραιώς. Ανάμεσά τους, η δημιουργία του πρώτου MBA στη Βιωσιμότητα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η συμμετοχή στο Co-Op Program του Northeastern University στη Βοστώνη, η ανάπτυξη τεχνολογικού οικοσυστήματος στα Ιωάννινα, μέσω της Natech σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στην περιοχή καθώς και η λειτουργία του Piraeus Startup Accelerator σε Ιωάννινα και Πάτρα, με στόχο την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Κατά τη συζήτηση «Why Does Greece Remain Underinvested and What Would It Take to Spark an Investment Boom», ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στη δυναμική επενδυτική πορεία της Πειραιώς. Το 2024, η Τράπεζα πραγματοποίησε εκταμιεύσεις ύψους 11 δισ. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση 3,1 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της Τράπεζας στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ. Όπως επεσήμανε, η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τραπεζών και πολιτείας δημιουργεί ένα σύγχρονο μοντέλο χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιηθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ειδική εκδήλωση της Πειραιώς «Leading with Purpose: Corporate Responsibility as a Catalyst for Innovation and Growth», συμμετείχε στο πάνελ «Building Trust: Piraeus in the Age of Algorithms», όπου παρουσιάστηκε η προσέγγιση της Τράπεζας στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Χρήστος Μεγάλου επισήμανε πως η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται στην Πειραιώς ως εργαλείο ενδυνάμωσης του εργαζομένου (upskilling και reskilling) και συμβάλλει στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Τέλος, στο θέμα της ηθικής στην ηγεσία επεσήμανε: «Διαχωρισμένη από την ηθική, η ηγεσία περιορίζεται στην απλή διαχείριση».

Η παρουσία του Χρήστου Μεγάλου στο Delphi Economic Forum IX αποτυπώνει τη σταθερή στρατηγική πορεία της Πειραιώς: μίας Τράπεζας που επενδύει σε ουσιαστικές συνεργασίες, στηρίζει την πραγματική οικονομία και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου οικονομικού μοντέλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

