Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε επί της αρχής συμφωνία με την Boeing, που επιτρέπει στην εταιρεία αεροναυπηγικής να αποφύγει τη δίωξη για μια υπόθεση απάτης που σχετίζεται με δύο θανατηφόρα αεροπορικά δυστυχήματα με αεροσκάφη 737 MAX τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους.

Χάρη στη συμφωνία η Boeing μπορεί να κρατήσει «λευκό» το «ποινικό μητρώο της», καθώς θα αποφύγει τυχόν καταδίκη για κακούργημα.

Η συμφωνία, ωστόσο, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες των θυμάτων στα δύο αεροπορικά δυστυχήματα, καθώς είχαν ασκήσει έντονες πιέσεις στους εισαγγελείς να καθίσουν την αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Ένας από τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων και δύο γερουσιαστές των ΗΠΑ είχαν προτρέψει επίσης το υπουργείο Δικαιοσύνης να μην εγκαταλείψει τη δίωξη της εταιρείας, ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τα αιτήματά τους.

Στο πλαίσιο της διευθέτησης, η Boeing συμφώνησε να καταβάλλει επιπλέον ποσό 444,5 εκατ. δολαρίων στο ταμείο που έχει συσταθεί για τα θύματα των δυστυχημάτων, το συνολικό χρηματικό ποσό του οποίου θα κατανεμηθεί ισόποσα στους οικείου κάθε θύματος, καθώς και επιπλέον πρόστιμο 243,6 εκατ. δολαρίων. Ως αντάλλαγμα, δεν θα συνεχιστεί η έρευνα ανεξάρτητου ελεγκτή για την εταιρεία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να καταθέσει τη συμφωνία με την Boeing γραπτώς έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Όπως επισημαίνει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Boeing θα καταβάλει συνολικά περισσότερα από 1,1 δισ. δολαρία, σε πρόστιμα και αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και περισσότερα από 455 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των προσπαθειών συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφάλειες και ποιότητας.

«Η Boeing πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά των απατών και δεοντολογίας και να διαθέτει ανεξάρτητο σύμβουλο συμμόρφωσης», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, προσθέτοντας: «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η απόφαση είναι η πιο δίκαιη και πρακτικά οφέλιμη».

Η Boeing δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters, το οποίο είχε πρώτο αποκαλύψει στις 16 Μαΐου την προσωρινή συμφωνία των δύο πλευρών, να σχολιάσει τη συμφωνία της με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η συμφωνία ουσιαστικά ακυρώνει τη δίκη που είχε προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου, όπου η εταιρεία θα «καθόταν» στο εδώλιο με την κατηγορία της παραπλάνησης των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ σχετικά με ένα ζωτικής σημασίας σύστημα ελέγχου πτήσης στα αεροσκάφη της 737 ΜΑΧ.

Η Boeing τον Ιούλιο είχε συμφωνήσει να δηλώσει ένοχη για την κατηγορία της συνωμοσίας με στόχο την απάτη για τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα το πρώτο στην Ινδονησία το 2018 και το δεύτερο στην Τυνησία το 2019, καταβάλλοντας πρόστιμο έως και 487,2 εκατ. δολαρίων και δεχόμενη να τεθεί υπό ανεξάρτητη εποπτεία για τρία χρόνια.

Οι εισαγγελείς, όμως, ενημέρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τις οικογένειες των θυμάτων ότι η εταιρεία ήρε τη δήλωση ενοχής της, μετά την απόφαση ενός δικαστή τον Δεκέμβριο η οποία απέρριπτε τη συμφωνία που είχε συνάψει η εταιρεία.

Ο δικαστής Ριντ Ο'Κόνορ από το Τέξας δήλωσε το 2023 ότι «το έγκλημα της Boeing μπορεί δικαίως να θεωρηθεί το πιο θανατηφόρο εταιρικό έγκλημα στην ιστορία των ΗΠΑ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.