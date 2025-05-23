ΟΠΑΠ-ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, από τις 12 Μαΐου έως και τις 18 Μαΐου 2025, το ΣΚΡΑΤΣ διένειμε στους νικητές συνολικά 2.449.734 ευρώ.

Ανάμεσα στους τυχερούς ήταν ένας παίκτης στη Βέροια, ο οποίος κέρδισε 100.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΧΡΥΣΑ 7ΑΡΙΑ». Επιπλέον, δύο παίκτες σε Αριδαία Πέλλας και Πέραμα Αττικής κέρδισαν από 10.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΑΡΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ». Ακόμη, τρεις τυχεροί σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Νέα Μάκρη Αττικής, κέρδισαν από 2.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΑΡΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ». Συνολικά, 40 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη, που εκτείνεται έως το 2026. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ δύο κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε. και Scientific Games Int'l.

Σχετικά με τον ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Σχετικά με τη Scientific Games Int’l

Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην Ελλάδα. Η SGI είναι η εταιρεία που δημιούργησε το 1974 την κατηγορία του ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ, διαθέτοντας εμπειρία σχεδόν 50 χρόνων στη συγκεκριμένη κατηγορία που η ίδια δημιούργησε, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέπεια και επαγγελματισμό, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση την τεράστια εμπειρία που διαθέτει, η SGI εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, όπου σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία και με τo ολοκληρωμένο, καινοτόμοo και ασφαλές σύστημα παραγωγής παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε λοτταρίας.

Έτσι και πάντα με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια μέσα από μια πελατοκεντρική προσέγγιση η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από υψηλή τεχνολογία και αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

