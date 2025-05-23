Η ελληνική κτηνοτροφία φθίνει και το 2026 αναμένεται ακόμη πιο δύσκολο, όπως προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τονίζοντας ότι «το ζωικό κεφάλαιο έχει αποδεκατιστεί».

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μείωση 3% στη ζωική παραγωγή μέσα σε δύο χρόνια.

«Αν σας φαίνεται λίγο, για εμάς του κτηνοτρόφους είναι κατάρρευση», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚ, Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας από το βήμα του 11ου συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, με θέμα «Η δύναμη της συνεργασίας ως καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας», οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

Λέγοντας ότι η κτηνοτροφία έχει περάσει από τις «συμπληγάδες» των ζωονόσων, ακραίων καιρικών φαινομένων και της ενεργειακής κρίσης, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Το ζωικό κεφάλαιο έχει αποδεκατιστεί. Και η ζημιά της φετινής χρονιάς δεν έχει φανεί ακόμα πλήρως. Το 2026 η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη, ειδικά στην προβατοτροφία και στην αγελαδοτροφία».

Για το τι μέλλει γενέσθαι, ο κ. Μόσχος είπε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον χωρίς σχέδιο» και στο πλαίσιο αυτό μίλησε για έλλειψη στρατηγικής και συντονισμού στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα σε εθνικό επίπεδο.

«Τι θέλουμε να κάνουμε; Πού θέλουμε να πάμε; Στην Ελλάδα δεν υπάρχει προγραμματισμός. Όλοι μπαίνουν σε μία καλλιέργεια, επειδή πήγε καλά μια χρονιά. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι τζόγος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο η απάντηση για ένα ευοίωνο μέλλον βρίσκεται σε τρεις λέξεις/λύσεις που είναι σχέδιο, χρηματοδότηση και εκπαίδευση. «Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Χρειαζόμαστε πραγματική χρηματοδότηση, ειδικά σε κεφάλαιο κίνησης. Και χρειαζόμαστε ενημέρωση, τεχνολογία, εκπαίδευση για να επιβιώσουμε στο πεδίο. Γιατί στα χαρτιά όλα είναι καλά, αλλά στα μαντριά έχουμε άλλους καιρούς», είπε.

Αναφερόμενος στα μοντέλα ανθεκτικότητας που έχουν υιοθετηθεί στην Ισπανία και αλλού, ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη «κάθετης παραγωγής»: ζωοτροφές, εκτροφή, μεταποίηση. «Εκεί χτίζεται η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Και εκεί χρειάζονται συνέργειες, όχι μόνο μεταξύ παραγωγών αλλά και με τις τράπεζες, την επιστήμη, την πολιτεία», υπογράμμισε.

Για τις εισαγωγές κρέατος που «βαφτίζεται» ελληνικό, ο αντιπρόεδρος της ΣΕΚ τόνισε: «Μας λένε ότι καλύπτουμε το 20% των αναγκών σε μοσχαρίσιο κρέας, αλλά αυτό είναι ψέμα. Το 7,5% είναι εισαγόμενα ζώα που σφάζονται εδώ. Η καθαρή αυτάρκεια δεν ξεπερνά το 13%. Άρα μιλάμε για μία εξαρτημένη χώρα -- ενεργειακά, διατροφικά, στρατηγικά», ανέφερε.

Το διήμερο 11ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, πραγματοποιείται από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα. Διεξάγεται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου ενημερωτικών δράσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) «COOPinCAP» και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.