Για τη συνεισφορά της στον πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, καθώς και για τα κανάλια και τις δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας τιμήθηκε η Alpha Bank στα PR Awards 2025, που διοργανώθηκαν από την Boussias Events.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα απέσπασε τα εξής βραβεία:

Grand βραβείο Best In-House Team : Κορυφαία διάκριση για τη συνολική επίδοση της ομάδας Communications and Corporate Affairs της Alpha Bank το 2024.

: Κορυφαία διάκριση για τη συνολική επίδοση της ομάδας Communications and Corporate Affairs της Alpha Bank το 2024. Gold βραβείο στην κατηγορία Sponsorship για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Πολιτισμός για Όλους»: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια σειρά από προγράμματα και δράσεις, σε συνεργασία με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, που συνεισφέρουν στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην τέχνη και τον πολιτισμό.

για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Πολιτισμός για Όλους»: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια σειρά από προγράμματα και δράσεις, σε συνεργασία με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, που συνεισφέρουν στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην τέχνη και τον πολιτισμό. Gold βραβείο στην κατηγορία Community Engagement για τις δράσεις χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2024 και του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Οι δράσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «IQonomy».

για τις δράσεις χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2024 και του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Οι δράσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «IQonomy». Gold βραβείο στην κατηγορία Internal Communications & Customer Relations για την εσωτερική καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την κλιματική κρίση και βιοποικιλότητα που περιλάμβανε εθελοντική δράση κατασκευής μελισσιών για τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Λάρισας, εκπαιδευτικό webinar για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και τα μικροπλαστικά από τον National Geographic Explorer Θοδωρή Αναγνωστόπουλου και εργαστήρια Κυκλικής Οικονομίας για παιδιά εργαζομένων.

για την εσωτερική καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την κλιματική κρίση και βιοποικιλότητα που περιλάμβανε εθελοντική δράση κατασκευής μελισσιών για τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Λάρισας, εκπαιδευτικό webinar για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και τα μικροπλαστικά από τον National Geographic Explorer Θοδωρή Αναγνωστόπουλου και εργαστήρια Κυκλικής Οικονομίας για παιδιά εργαζομένων. Silver βραβείο στην κατηγορία Internal Communications / Employee Engagement για τις ομάδες αλλαγής, Communities of Change της Τράπεζας. Πρόκειται για ομάδες εργαζομένων που οργανώνονται σε δικές τους κοινότητες, έχουν κοινά ενδιαφέροντα και μοιράζονται το ίδιο όραμα.

για τις ομάδες αλλαγής, Communities of Change της Τράπεζας. Πρόκειται για ομάδες εργαζομένων που οργανώνονται σε δικές τους κοινότητες, έχουν κοινά ενδιαφέροντα και μοιράζονται το ίδιο όραμα. Silver βραβείο στην κατηγορία Annual Report & Internal / External Publication για το e newsletter εσωτερικής επικοινωνίας της Alpha Bank «Κάθε15».

για το e newsletter εσωτερικής επικοινωνίας της Alpha Bank «Κάθε15». Silver βραβείο στην κατηγορία Website / Microsite για το νέο intranet του Ομίλου «We are Alpha».

στην κατηγορία Website / Microsite για το νέο intranet του Ομίλου «We are Alpha». Bronze βραβείο στην κατηγορία Social / Community Engagement για την πρωτοβουλία «Μαζί, για τη Θεσσαλία». Μία σειρά εθελοντικών δράσεων για τη στήριξη των κατοίκων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Communication and Corporate Affairs Director της Alpha Bank, Γεώργιος Τερζής, δήλωσε: «Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά από όλα τα μέλη της ομάδας αλλά και την εργασιακή κουλτούρα που διέπει την ίδια την Alpha Bank, η οποία βασίζεται στις αξίες της αριστείας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας, της συνεργασίας, της ενδυνάμωσης και της προόδου. Η επιτυχία δεν είναι προορισμός, αλλά διαδρομή — και αυτή τη διαδρομή, τη φτιάχνουμε μαζί».

