Το ενδεχόμενο να διακόψουν τη συνεργασία και τις αγορές από την Boeing εξετάζει μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη. Ο CEO της Ryanair, δήλωσε ότι αν τελικά ισχύσουν οι δασμοί που έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η εταιρεία σκέφτεται να σταματήσει τις αγορές από την Boeing, καθώς δεν θα τη συμφέρει οικονομικά.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρήσει με το άστοχο σχέδιό της να επιβάλει δασμούς και εάν αυτοί οι δασμοί επηρεάζουν ουσιαστικά την τιμή των εξαγωγών αεροσκαφών Boeing στην Ευρώπη, τότε σίγουρα θα επανεκτιμήσουμε τόσο τις τρέχουσες παραγγελίες Boeing όσο και τη δυνατότητα να υποβάλουμε αυτές τις παραγγελίες αλλού», δήλωσε ο Michael O’Leary, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της εταιρείας απέναντι στον «εμπορικό πόλεμο» που έχει ξεκινήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο στόλος της Ryanair αποτελείται εξ ολοκλήρου από περισσότερα από 575 αεροσκάφη Boeing 737. Η εξάρτηση από μια συγκεκριμένη μάρκα αεροσκαφών, αντί για έναν μικτό στόλο που απαιτεί ευρύτερο φάσμα στελέχωσης και υποστήριξης, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της Ryanair, ωστόσο οι δασμοί Τραμπ φαίνεται να αλλάζουν το τοπίο.

Πηγή: skai.gr

