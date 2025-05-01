Το προφίλ του on line αγοραστή στο λιανεμπόριο τροφίμων - κυρίως από σούπερ μάρκετ - σκιαγραφεί έρευνα της NielsenIQ, χαρακτηρίζοντας « αδιαμφισβήτητη» τη δυναμική των ηλεκτρονικών πωλήσεων (δηλαδή του online καναλιού) για πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της λιανικής, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη για τις εταιρείες να το παρακολουθούν και να δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Ειδικότερα στο λιανεμπόριο τροφίμων, μπορεί η συνεισφορά του online καναλιού να είναι ακόμη σχετικά χαμηλή, στο 3,1%, ωστόσο αναπτύσσεται με 5πλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις offline πωλήσεις.

H Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί με πιο αργά βήματα τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου σε κάποιες περιπτώσεις η συνεισφορά του online καναλιού έχει φτάσει σε διψήφια ποσοστά (Ηνωμένο Βασίλειο 18,9%, Γαλλία 13%, Ολλανδία 11,5%).

Συγκεκριμένα, με βάση τον Online Index της NielsenIQ, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις πωλήσεις συγκεκριμένων λιανεμπόρων (αθροιστικές πωλήσεις των Ε.Υ. Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και ΑΝΕΔΗΚ/Κρητικός), ο τζίρος για το σύνολο του 2024 ανήλθε στα 278 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας έναν ρυθμό ανάπτυξης στο 21%.

H κοινή διαπίστωση για όλες τις αγορές είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του online καναλιού σε σχέση με το offline κανάλι είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Ενδεικτικά, στην αγορά της Ισπανίας το e-commerce αναπτύσσεται 13 φορές περισσότερο σε σχέση με τις πωλήσεις, που γίνονται μέσα από τα καταστήματα με τον παραδοσιακό τρόπο (18% vs 1,3% ρυθμός ανάπτυξης).

Το προφίλ του Ελληνα on line αγοραστή

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της NielsenIQ, το προφίλ του αγοραστή του online καναλιού στο λιανεμπόριο τροφίμων δεν διαφέρει από τον κύριο αγοραστή του offline καναλιού (του παραδοσιακού αγοραστή): είναι γυναίκα, 35 - 49ετών, παντρεμένη με οικογένεια, που αποτελείται από 2 έως 4 άτομα.

Το αγοραστικό ταξίδι του κυρίως έχει ως σκοπό τον βασικό ανεφοδιασμό του νοικοκυριού ή και το "στοκάρισμα" συγκεκριμένων προϊόντων, που πιθανότατα να είναι και σε προσφορά, ενώ σε μικρότερο βαθμό αγοράζει μικρής αξίας καλάθια, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Το είδος των προϊόντων που επιλέγει περισσότερο ο online αγοραστής, σε επίπεδο μεγάλων κατηγοριών, σε σχέση με το offline, είναι κυρίως κατηγορίες τροφίμων & ποτών, ενώ επίσης επιλέγει συγκριτικά περισσότερο κατηγορίες, που αφορούν στην φροντίδα του νοικοκυριού.

Στον αντίποδα, η συνεισφορά των φρέσκων και επί ζυγίω προϊόντων στο online καλάθι είναι σημαντικά μικρότερη, σε σχέση με αυτό που ισχύει στο offline (14,4% vs. 25,4%), γεγονός που συνδέεται με την "ευαισθησία" του καταναλωτή όσον αφορά στην φρεσκάδα, καθώς και με την "ανάγκη" του να μπορεί να δει και κατά περίπτωση να μπορεί και να αγγίξει το προϊόν.

Εμβαθύνοντας περαιτέρω στις προϊοντικές κατηγορίες, στις οποίες το online κανάλι συνεισφέρει περισσότερο ξεχωρίζουν το νερό (6,4%), τα χαρτικά (6,1%) και η άμμος για τις γάτες (6,7%), λόγω των μεγάλων συσκευασιών τους. Επίσης, ακόμη πιο σημαντικό είναι το online κανάλι για κατηγορίες που συνδέονται με την βρεφική φροντίδα, όπως καθαριστικά ρούχων για μωρά (8,4%), οι πάνες (6,8%) ή και το βρεφικό γάλα (6,8%).

Τέλος, όσον αφορά στα τρια πιο σημαντικά κριτήρια, που δυνητικά διαφοροποιούν τις online αλυσίδες και κινητοποιούν τους αγοραστές για να τις επιλέξουν είναι το να έχουν χαμηλές τιμές, να διαθέτουν έτοιμα γεύματα υψηλής ποιότητας, καθώς και να διαθέτουν μοναδικά/αποκλειστικά προϊόντα, που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλα online καταστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.