Διαψεύδει η Tesla ότι ψάχνει CEO για να αντικαταστήσει τον Μασκ

Ψάχνει ή όχι η Tesla νέο διευθύνοντα σύμβουλο προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ίλον Μασκ; Σύμφωνα με την εταιρεία όχι.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το διοικητικό συμβούλιο επεδίωξε να αντικαταστήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στις ικανότητές του.

«Νωρίτερα σήμερα, υπήρξε ένα δημοσίευμα μέσου ενημέρωσης που ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla είχε επικοινωνήσει με εταιρείες εύρεσης προσωπικού για να ξεκινήσει την αναζήτηση CEO για την εταιρεία», έγραψε η Ντένχολμ στον λογαριασμό της Tesla στην πλατφόρμα Χ. «Αυτό είναι απολύτως ψευδές (και αυτό είχε επικοινωνηθεί στο μέσο ενημέρωσης πριν τη δημοσίευση του άρθρου)», πρόσθεσε

Η Ντένχολμ, η οποία σπάνια μιλά δημόσια για την Tesla, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Μασκ να «συνεχίσει να υλοποιεί το συναρπαστικό σχέδιο ανάπτυξης που έχει μπροστά του».

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla είχαν επικοινωνήσει πριν από λίγο καιρό με εταιρείες εύρεσης στελεχών με σκοπό την αναζήτηση διαδόχου του Μασκ, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχετικών συζητήσεων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προσεγγίσεις του Δ.Σ. στις εταιρείες εύρεσης στελεχών πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου έναν μήνα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τον χρόνο που αφιέρωνε ο Μασκ στον ρόλο του για τη μείωση του διοικητικού κόστους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Περίπου την ίδια εποχή, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla τόνισαν στον Μασκ ότι έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εταιρεία, με τον Μασκ να μην φέρει καμία αντίρρηση. Ενώ το διοικητικό συμβούλιο περιόρισε την εστίασή του σε μία μόνο εταιρεία προσλήψεων, η τρέχουσα κατάσταση του σχεδίου διαδοχής δεν είναι σαφής, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο Μασκ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποσυρθεί «σε μεγάλο βαθμό» από τα καθήκοντά του στη λεγόμενη Υπηρεσία Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, ή DOGE, και θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην Tesla. Αυτό καθησύχασε τις ανησυχίες των επενδυτών, που είχαν ενταθεί μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία του χειρότερου τριμήνου της εδώ και χρόνια.

Η αντίδραση των καταναλωτών στο κυβερνητικό έργο και τις πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ έχει πλήξει τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Tesla, έχει απομακρύνει βασικούς πελάτες της και έχει διαβρώσει την επωνυμία της. Ως και τον Μάρτιο, διαδηλωτές στόχευαν εκθέσεις, οχήματα και σταθμούς φόρτισης της Tesla στις ΗΠΑ και σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει εμπλακεί στον εμπορικό πόλεμο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



