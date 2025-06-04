Η METLEN προχωρά στην εξαγορά του τομέα εμπορίας ενέργειας της Most Energy στη Βουλγαρία

Η METLEN ανακοίνωσε πως υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία για τη διαδικασία εξαγοράς ποσοστού 75% του τομέα εμπορίας ενέργειας της Most Energy JSC («Most Energy»). Όπως επισημαίνει, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) της Most Energy δεν περιλαμβάνονται στην εξαγορά.

Η Most Energy είναι εταιρεία εμπορίας ενέργειας με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας. Διαθέτει 897 βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (Β2Β) υψηλής κατανάλωσης, ενώ επιπλέον λειτουργεί και ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) σε 143 πελάτες.

Μέσω αυτής της εξαγοράς, η METLEN επιδιώκει να αποκτήσει μια αξιόπιστη επιχειρησιακή βάση στη Βουλγαρία, η οποία θα διευκολύνει την επέκταση της υφιστάμενης πελατειακής της βάσης, ενισχύοντας παράλληλα τη φυσική της παρουσία στη χώρα.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της METLEN, το οποίο αποσκοπεί στην επέκταση του χαρτοφυλακίου πελατών υψηλής κατανάλωσης από τον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα (B2B), καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητας προμήθειας ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η METLEN θα προσφέρει στους πελάτες της λύσεις προμήθειας ενέργειας με ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, εξασφαλίζοντας έτσι προβλεψιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ευελιξία.

Επιπλέον, μέσω της δραστηριότητας της Most Energy ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην περιοχή, καθώς θα διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ΑΠΕ τρίτων και ιδιόκτητων μονάδων ΑΠΕ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, η METLEN διαθέτει μακρά και εδραιωμένη παρουσία στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις σε καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή διαχείριση, καθώς και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €6,8 εκατομμύρια, πριν από τις προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης και λοιπές ρυθμίσεις. H συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της δέουσας επιμέλειας (due diligence), της συμφωνίας επί του επιχειρηματικού πλάνου και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.