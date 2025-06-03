Σωληνουργεία Κορίνθου: Αναλαμβάνει το έργο HyNet δέσμευσης και αποθήκευσης CO2

Στο έργο, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage - CCS) στον Κόλπο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετέχει η Σωληνουργεία Κορίνθου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο υλοποιείται από την Eni, ως μέρος του βιομηχανικού συμπλέγματος (industrial cluster) HyNet, και αποτελεί καθοριστικό σταθμό στην ενεργειακή μετάβαση και τη στρατηγική μείωσης των εκπομπών άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η εταιρεία θα προμηθεύσει περίπου 41 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) και καμπύλες επαγωγικής κάμψης, με διάμετρο 20, 24 και 36 ιντσών με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση. Οι σωλήνες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν στο χερσαίο και υποθαλάσσιο σύστημα αγωγών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Το έργο Liverpool Bay CCS αποτελεί τη βασική υποδομή του HyNet, ενός από τα πλέον προηγμένα και φιλόδοξα βιομηχανικά συμπλέγματα CCS παγκοσμίως. Στόχος του είναι η δέσμευση και η μόνιμη αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου από βιομηχανικές δραστηριότητες στη Βορειοδυτική Αγγλία και τη Βόρεια Ουαλία. Η μεταφορά του CO2 θα γίνεται μέσω ενός συνδυασμού νέων και υφιστάμενων αγωγών, με τελικό προορισμό την ασφαλή αποθήκευσή του σε εξαντλημένα υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Eni, κάτω από τον κόλπο του Λίβερπουλ.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμβολή σε ένα έργο τόσο στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου και τη συνολική παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Ηλίας Μπεκίρος, γενικός διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου. «Η προηγμένη τεχνογνωσία, τα αυστηρά πρότυπα που εφαρμόζουμε σε απαιτητικές συνθήκες, όπως περιβάλλοντα με θειούχες ενώσεις, καθώς και η σταθερή μας δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, μας καθιστούν αξιόπιστο συνεργάτη για τις υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη και διεθνώς».

