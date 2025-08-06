Οι πωλήσεις του blockbuster φαρμάκου για την απώλεια βάρους Wegovy της Novo Nordisk αυξήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέφερε η εταιρεία στην τελευταία έκθεση αποτελεσμάτων, σημειώνει το CNBC.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σε 76,86 δισ. δανικές κορώνες (11,92 δισ. δολάρια) το τρίμηνο έως το τέλος Ιουνίου, παρόμοια με την πρόβλεψη των 76,6 δισ. δανικών κορώνων.

Οι πωλήσεις του Wegovy αυξήθηκαν σε 19,53 δισ. κορώνες Δανίας, ελαφρώς κάτω από τα 20 δισ. κορώνες Δανίας που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Τα τριμηνιαία καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,5 δισ. κορώνες Δανίας, έναντι 26,6 δισ. κορώνες Δανίας που ανέμεναν οι αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

