Την αύξηση των κερδών της και του όγκου πωλήσεών της, ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC AG, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελέσματων για το εξάμηνο που έληξε στις 27 Ιουνίου 2025.

Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου, ανήλθαν σε 470,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,3%.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

Η εστίαση στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, οδηγεί σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,9% σε οργανική βάση.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,6% σε οργανική βάση, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν αύξηση 2,3%, και τα ποτά ενέργειας 30,0%, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 3,2%, με όλες τις αγορές να συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 7,2% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,6% σε δημοσιευμένη βάση, με τη σημαντική οργανική αύξηση να αντισταθμίζεται ελαφρώς από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 100 μονάδες βάσης στο εξάμηνο, επιπλέον της ισχυρής αύξησης του 2024.

Ισχυρή αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 11,8% σε οργανική βάση

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €649,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε δημοσιευμένη βάση και 11,8% σε οργανική βάση.

Σε δημοσιευμένη βάση, το περιθώριο συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκε κατά 70 μονάδες βάσης φθάνοντας στο 11,6%, ενώ σε οργανική βάση σημείωσε αύξηση 20 μονάδων βάσης.

Το περιθώριο συγκρίσιμου μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 36,7%, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης που σημειώθηκε στις αναδυόμενες αγορές.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων βελτιώθηκαν ελαφρώς έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, παρά τις αυξημένες επενδύσεις στην αγορά, λόγω της χαμηλότερης επίδρασης από δυσμενείς συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης.

Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Ευρείας βάσης αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση.

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και της διατήρησης των επιπέδων του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,2% σε οργανική βάση λόγω των υψηλότερων επενδύσεων μάρκετινγκ.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% σε οργανική βάση, χάρη στη διεύρυνση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 0,6% σε οργανική βάση, έναντι υψηλής συγκριτικής βάσης.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,4% σε οργανική βάση, χάρη στη διεύρυνση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και την σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 31,3% σε οργανική βάση.

Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σημείωσαν αύξηση κατά 25,8% και διαμορφώθηκαν στα €1,31.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα βελτιώθηκαν σημαντικά έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, χάρη στις μικρότερες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές στη Νιγηρία και στα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 10,1%, και διαμορφώθηκαν στα €242,5 εκατ., παρά τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Η εταιρεία διατήρησε ισχυρό ισολογισμό και ρευστότητα.

Συνεχιζόμενη εστίαση στην καινοτομία

Επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας «Share a Coke» σε όλες τις αγορές μας από τον Απρίλιο, με συνεχιζόμενες προωθητικές δράσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κυκλοφορία νέων καινοτομιών στα προϊόντα Monster και πραγματοποίηση στοχευμένων προωθητικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ισχυρή επίδοση του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, καθώς υλοποιήθηκε η κοινή στρατηγική απόφαση με την Costa Coffee για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Αξιοποίηση ως πρεσβευτών, αθλητών παγκοσμίου βεληνεκούς από τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς και τοπικές αθλητικές δράσεις σε συνδυασμό με νέες καινοτομίες, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη του Powerade.

Η υλοποίηση της νέας καμπάνιας για τη βότκα Finlandia ξεκίνησε σε όλες τις αγορές.

Σύμφωνα με τη Nielsen, η εταιρεία ήταν στην πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών FMCG στην Ευρώπη ως προς τη συμβολή στην απόλυτη αύξηση των εσόδων των πελατών λιανικής.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Ήταν ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, καθώς η συνεπής υλοποίηση της στρατηγικής μας οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατά 9,9% σε οργανική βάση με ικανοποιητική αύξηση του όγκου πωλήσεων. Αξιοποιώντας τα ισχυρά αποτελέσματα που πετύχαμε το 2024, αυξήσαμε περαιτέρω το μερίδιο αγοράς μας σε αξία στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας.

Στα σημαντικά επιτεύγματα του εξαμήνου συγκαταλέγονται η επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας “Share a Coke” από τον Απρίλιο, η συνεχιζόμενη προώθηση και εμπορική υποστήριξη των καινοτομιών στα προϊόντα Monster, Fanta, Sprite και Schweppes, καθώς και η περαιτέρω επένδυση στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, με έμφαση στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας για την αφοσίωση, το πάθος και τη δυναμική τους, που διέπουν κάθε μας επίτευξη. Οι ισχυρές συμπράξεις και η συνεργασία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας για τη συνεχή τους υποστήριξη και ιδιαίτερα στην The Coca-Cola Company, καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε τους στόχους μας σε όλες τις αγορές μας.

Καθώς προχωράμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι ομάδες μας συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά την άριστη υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τους στοχευμένους ανά αγορά σχεδιασμούς μας και τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας. Αναγνωρίζουμε πλήρως τις προκλήσεις του μακροοικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, αλλά δεδομένης της ισχυρής εκκίνησης της χρονιάς, πλέον αναμένουμε να επιτύχουμε ανάπτυξη των εσόδων από πωλήσεις και των καθαρών λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο ανώτατο όριο του εύρους των χρηματοοικονομικών μας κατευθύνσεων για το 2025».

