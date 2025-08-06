Δύο διαφημίσεις της αλυσίδας fast fashion Zara απαγορεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή παρουσίαζαν μοντέλα που φαίνονταν αποστεωμένα, σημειώνει το BBC.

Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου (ASA) ανέφερε ότι οι σκιές και το χτένισμα σε κότσο έκαναν το μοντέλο να φαίνεται «ισχνό», ενώ η πόζα και το χαμηλό κόψιμο ενός πουκαμίσου σε άλλη εικόνα έδειχναν τα κόκαλα του μοντέλου που προεξείχαν.

Ο εποπτικός φορέας έκρινε ότι οι «ανεύθυνες» διαφημίσεις δεν πρέπει να εμφανιστούν ξανά με την τρέχουσα μορφή τους και ότι η Zara πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι εικόνες της προετοιμάζονται «με υπευθυνότητα».

Η Zara αφαίρεσε τις διαφημίσεις και δήλωσε ότι και τα δύο εν λόγω μοντέλα είχαν ιατρική πιστοποίηση που αποδείκνυε ότι ήταν καλά στην υγεία τους όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Οι δύο απαγορευμένες διαφημίσεις εμφανίζονταν προηγουμένως στην εφαρμογή και τον ιστότοπο της εταιρείας σε ένα καρουζέλ εικόνων που έδειχναν ρούχα πάνω και κάτω από μοντέλα.

Η μία διαφήμιση ήταν για ένα κοντό φόρεμα και η ASA θεώρησε ότι οι σκιές χρησιμοποιήθηκαν για να κάνουν τα πόδια των μοντέλων να φαίνονται «αισθητά λεπτά».

Ανέφερε επίσης ότι η τοποθέτηση των χεριών και των αρθρώσεων των αγκώνων της, την έκανε να φαίνεται «δυσανάλογη».

«Προεξέχουσες κλείδες»

Η άλλη απαγορευμένη διαφήμιση ήταν για ένα πουκάμισο και το μοντέλο, όπως ειπώθηκε, βρισκόταν σε μια στάση που καθιστούσε τις «προεξέχουσες» κλείδες «κεντρικό χαρακτηριστικό» της διαφήμισης.

Η ASA διερεύνησε άλλες δύο διαφημίσεις της Zara, αλλά καμία δεν απαγορεύτηκε.

Η Zara επέλεξε να αφαιρέσει όλες τις εικόνες που επισημάνθηκαν και δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κανένα άμεσο παράπονο.

Η εταιρεία δήλωσε στην ASA ότι καμία από τις εικόνες δεν είχε τροποποιηθεί πέρα από «πολύ μικρές επεξεργασίες φωτισμού και χρωματισμού».

Πρόσθεσε ότι ακολούθησε τις συστάσεις μιας έκθεσης με τίτλο Fashioning a Healthy Future, η οποία δημοσιεύθηκε το 2007 από την έρευνα για την υγεία των μοντέλων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Zara ανέφερε ότι συμμορφώθηκε συγκεκριμένα με τη σύσταση τρία της εν λόγω έκθεσης, η οποία επεσήμανε ότι τα μοντέλα «θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό που να πιστοποιεί την καλή τους υγεία από γιατρούς με εμπειρία στην αναγνώριση διατροφικών διαταραχών».

Εν τω μεταξύ, είχε προηγηθεί απαγόρευση διαφημίσεων και άλλων εταιρειών νωρίτερα φέτος, επειδή τα μοντέλα ήταν πολύ αδύνατα.

Τον Ιούλιο, μια διαφήμιση της Marks & Spencer απαγορεύτηκε επειδή το μοντέλο φαινόταν να είναι «ανθυγιεινά αδύνατο».

Η ASA δήλωσε ότι η πόζα του μοντέλου και η επιλογή των ρούχων - συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων μυτερών παπουτσιών» που τόνιζαν «τη λεπτότητα των ποδιών της» - καθιστούσαν τη διαφήμιση «ανεύθυνη».

Νωρίτερα φέτος, απαγορεύτηκε επίσης μια διαφήμιση για μπλε skinny jeans της Next.

Η ASA ανέφερε ότι η διαφήμιση τόνιζε τη λεπτότητα των ποδιών του μοντέλου χρησιμοποιώντας γωνίες της κάμερας και την έκρινε «ανεύθυνη».

Η Next δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση του εποπτικού φορέα διαφήμισης και δήλωσε ότι το μοντέλο, αν και λεπτό, είχε «υγιή και γυμνασμένη σωματική διάπλαση».

Η απαγόρευση της διαφήμισης του Next άφησε τους αναγνώστες του BBC να αναρωτιούνται γιατί δεν απαγορεύονται οι διαφημίσεις που δείχνουν μοντέλα που φαίνονται ανθυγιεινά υπέρβαρα.

Πηγή: skai.gr

