Τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου της Honda υποχώρησαν κατά 50% σε ετήσια βάση την Τετάρτη, χάνοντας τις εκτιμήσεις λόγω των αμερικανικών δασμών στα αυτοκίνητα, σημειώνει το CNBC.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Honda σε σύγκριση με τις μέσες εκτιμήσεις της LSEG:

Στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, τα έσοδα της Honda ανήλθαν σε 5,34 τρισ. γεν, ξεπερνώντας τις μέσες εκτιμήσεις της LSEG.

Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν περίπου 50% στα 244,17 δισ. γεν, χάνοντας τις μέσες εκτιμήσεις της LSEG για 323,48 δισ. γεν.

Πηγή: skai.gr

