Η Novo Nordisk κυκλοφόρησε το φάρμακο για την παχυσαρκία Wegovy στην Κίνα

Η τιμή για την προμήθεια ενός μήνα της αρχικής δόσης Wegovy θα είναι 183,17 ευρώ, ανέφερε το Yicai- Η τιμή καταλόγου στις ΗΠΑ είναι περίπου 1,28 ευρώ

Παχυσαρκία

Η Novo Nordisk NOVOb.CO ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κυκλοφόρησε το δημοφιλές φάρμακο για την παχυσαρκία Wegovy στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων στον κόσμο.

Εκπρόσωπος της Δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Reuters αφού πρώτα αναφέρθηκε από το οικονομικό μέσο Yicai.

Η τιμή για την προμήθεια ενός μήνα της αρχικής δόσης Wegovy θα είναι 1.400 γιουάν ($193,27, 183,17 ευρώ), ανέφερε το Yicai. Η τιμή καταλόγου του Wegovy στις ΗΠΑ είναι περίπου $1.349(1,28 ευρώ)  για προμήθεια ενός μήνα.

Ο εκπρόσωπος της Novo δεν σχολίασε την τιμή.

